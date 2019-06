Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care au avut venituri mai mici decat salariul minim brut pe tara in perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 vor fi scutite de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Aceasta masura este cuprinsa in OUG 31/2019. Potrvit informatiilor primite de…

- "Restructurarea financiara, am promis si da, este o masura in care, la fel, eu cred foarte mult ca va fi de foarte mare ajutor in economie. Este un proiect de act normativ deja, s-a lucrat la acesta, o sa discutam si cu doamna presedinte (presedintele ANAF, Mirela Calugareanu - n. r.) acum sa vedem…

- Va prezentam calendarul obligatiilor fiscale pentru a cincea luna din 2019 cu scopul de a veni in ajutorul contribuabililor cu privire la lista principalelor obligatii de plata si de declarare aferente lunii mai a acestui an, conform documentului de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala…

- Spatiul Privat Virtual (SPV) inregistreaza, incepand cu luna aprilie, peste un milion de utilizatori, care s-au inrolat in aplicatie de la lansarea acesteia, in anul 2014. Serviciul Spatiul Privat Virtual este gratuit si disponibil 24 de ore din 24, atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice…

- ”​ANAF are în vedere cele mai bune practici în domeniul adminsitrațiilor fiscale europene. Este adaptat relațiilor fiscale moderne. Ceea ce dorim sa va spunem este ca toate procedurile pe care le-am adoptat sunt pentru a îmbunatați relația cu contribuabilului și pentru a îmbunatați…

- In cele trei luni de la inceputul anului, in care a fost acordata bonificatia de 10% pentru plata integrala a impozitelor pentru 2019, 61,87% dintre contribuabilii persoane fizice din municipiul Ramnicu Valcea au trecut pe la casieriile puse la dispozitie de administratia locala, achitandu-si obligatiile…

- Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu face legatura intre poziția Romaniei in chestiunea paradisurilor fiscale si vizitele recente ale premierului roman in Orientul Mijlociu. Lista paradisurilor fiscale a fost intocmita pentru prima oara acum doi ani si includea atunci 17 tari considerate de Uniunea…

- Consiliul Județean va contribui finanmciar la implementarea a doua proiecte europene ce vizeaza inființarea unor locuințe protejate și a unor centre de zi in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor…