- In contextul atentionarilor meteorologice COD GALBEN valabile in intervalul 21 ianuarie, ora 20.00 - 22 ianuarie, ora 22.00, la nivel national, la ora 8.00 dimineața, nu erau raportate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici nu au fost instituite restrictii…

- Dupa inca o saptamana a primului sezon al Overwatch League au avut loc cateva schimbari in clasament, Seoul Dinasty preluand conducerea, avand in momentul de fața patru victorii. Situația actuala Overwatch League: Overwatch League este cea mai importanta competiție anuala dedicata…

- O treime din companiile active din domeniul imbracamintei, incaltamintei si a accesoriilor intarzie plata datoriilor pe termen scurt cu peste 360 de zile, iar 40% dintre companiile din acest domeniu au un risc ridicat de intrare in insolventa, arata un studiu realizat de Creditinfo Romania pentru…

- Momente cumplite pentru o tanara de 34 de ani, din Constanța, care incearca zilele acestea cu disperare sa iși recapete fiul luat abuziv de fostul soț. Situația este cu atat mai alarmanta cu cat tatal copilului, de care femeia a divorțat acum doi ani, este preot intr-o localitate din Buzau. Daniela…

- Inca o armata de oameni convocata pentru administratorul Sacomet, cel care se joaca cu Legea cum i se permite. Incepand cu ora 14.00, Instituția Prefectului Valcea organizeaza o intalnire de lucru special pentru situația creata de administratorul societații Sacomet, Nicolaescu Florian. In cadrul ședinței…

- Gabriela Cristea vrea cu orice preț sa se intoarca la Kanal D, pentru a prezenta din nou emisiunea „Te vreau langa mine”. In prezent, Bianca Dragușanu este cea care se afla la carma emisiunii. Se pare insa, ca deja exista o tensiune intre cele doua, mai ales ca zilele acestea, Gabi Cristea și-a pregatit…

- Situația extrem de tulbure din PSD ar putea avea un final cu repercusiuni importante: premierul Mihai Tudose a pierdut sprijinul propriului partid și ar putea sa-și dea demisia in aceasta seara. Primele sale declarații la ieșirea de la Comitetul Executiv Național indica acest lucru: "O sa-mi dau demisia",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Tusea este un simptom minimalizat, în general, adesea ignorat, considerat a fi o afectiune usoara prin care toata lumea trece la un moment dat. Exista, fireste, cauze multiple pentru care tusim, dar una dintre ele este raceala. Tusea poate avea « radacini » în…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit informațiilor de ultima ora, CEx-ul s-a mutat la ora…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes ii cere președintelui UDMR, Kelemen Hunor, sa suspende in 24 ore colaborarea parlamentara cu partidele de guvernamant. Pastorul de la care a pornit Revoluția din 1989 vrea demisia premierului Tudose din cauza declarațiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura”…

- Parlamentarul Florin Carciumaru, pe Facebook: „Lucru imbucurator pentru miile de angajați de la CE Oltenia, dar și pentru actuala administrație! Compania gorjeana deține, astazi, poziția de lider in Sistemul Energetic Național, acoperind, alaturi de CE Hunedoara, peste 30% din necesarul…

- Adriana Bahmuteanuse confrunta cu dureri lombare inca de acum patru ani, insa ea a incercat sa țina totul secret. De ceva vreme insa, situația s-a agravat și, daca bruneta nu va lua masuri urgențe, va fi nevoita sa apeleze la cuțit. Adriana Bahmuteanu si-a dat demisia. Ce a determinat-o pe…

- Cristian Sapunaru, fundașul de 33 de ani al lui Kayserispor și antistelist recunoscut, a vorbit despre problemele intampinate de foștii sai colegi, Denis Alibec și William de Amorim , la FCSB. "Lui Alibec tot timpul ii sareau in cap. Cum a putut sa joace cu Hagi, cu Reghecampf, cu Șumudica?! Știm ce…

- Luni, 8 ianuarie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a prezidat, la sediul MApN, prima sedinta din acest an a Colegiului Ministerului Apararii Nationale. Tema principala de discutie a fost bugetul pentru 2018, insistandu-se pe programele de inzestrare, in contextul in care alocarile pentru Aparare…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoare a emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca, scrie spynews.ro. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. Citeste si Gabriela…

- Prima echipa care se retrage din esalonul secund in aceasta iarna are mari șanse sa fie ASA Targu Mures. Situatia financiara ingrata in care se zbate gruparea de mai multa vreme pare sa fi adus momentul deloc asteptat legat de retragerea formatiei antrenate de Marius Popescu din campionatul Ligii a…

- Magdalena Serban, "criminala de la metrou", a ingrozit o tara intreaga, dupa ce a impins in fata trenului o tanara in varsta de 25 de ani, aceasta murind pe loc. Nici familie criminalei nu este "iertata" de gestul necugetat al femeii, aceasta fiind sfidata si ignorata de comunitatea craioveana.

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra de la echipa naționala, s-a declarat ingrijorat de situația lui Florin Andone, internaționalul care traverseaza momente dificile la Deportivo La Coruna, unde a ajuns rezerva. "Ne ingrijoreaza ce se intampla cu Andone! El este un jucator important…

- Situatia demografica din Rusia, dupa o grava criza care a urmat caderii URSS, se degradeaza din nou, a avertizat marti presedintele Vladimir Putin, anuntand o serie de masuri de politica familiala, cu patru luni inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP."Astazi, in principal din motive…

- Dacia Unirea Braila a condus cu 3-0 in meciul de pe terenul Pandurilor, insa pe final a fost egalata și a lipsit de puțin sa nu piarda. Alin Panzaru, antrenorul Daciei, s-a enervat teribil dupa meci și a dat vina pe Liga Campionilor pentru oboseala jucatorilor: "Jucatorii s-au uitat prea mult la Sevilla…

- Dupa ce sicriul cu trupul neinsuflețit al Stelei Popescu nu a mai fost dus la Manastirea Cernica, doi preoți și-au facut apariția la Teatrul Constantin Tanase. Conform surselor spynews.ro, acolo s-a desfașurat o slujba.

- Vineri are loc, la Bruxelles, cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic. La doi ani distanta de la ultima reuniune care a avut loc la Riga, in 2015, Republica Moldova pare ca s-a impleticit atunci cand, in decembrie 2016, si-a ales in fruntea tarii un presedinte pro-rus. Mai poate fi, in aceste…

- Pepe a trecut, zilele acestea, prin momente cat se poate de dificile. Mai exact, tatal sau, Ion Talent, a fost operat de urgența, pe cord deschis, el fiind subiectul unei intervenții de natura sa ii salveze viața. ”Da, tata a fost operat, la Balotești, la clinica de acolo. A avut nevoie de un triplu…

- Solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, in calitate de initiator, ca propunerea legislativa privind Statutul Casei Regale sa fie adoptata in procedura de urgenta, initiativa fiind un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a Romaniei l-a avut in decursul istoriei, a fost acceptata de Senat.

- Madalina Ghenea a participat singura la un eveniment, unde a declarat ca prefera sa nu vorbeasca despre viata privata. Matei Stratan a uitat-o pe Madalina Ghenea. S-a afisat la un eveniment cu NOUA IUBITA "Eu inteleg aceasta goana, aceasta vanatoare dupa senzational. Sunt un om normal…

- "Acuzatiile pe care Maia Sandu le aduce la adresa Partidului Democrat denota situatia disperata in care partidul sau a ajuns. Faptul ca PDM se implica in rezolvarea problemelor cetatenilor a creat panica in PAS.

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea s-a schimbat radical de cand a venit pe lume Victoria, fetita lor. Artistul isi rasfata micuta cu fiecare ocazie pe care o are si nu ezita sa ii multumeasca sotiei sale pentru minunea pe care i-a daruit-o. Proaspatul tatic a facut declaratii despre problemele…

- Madalina Ghenea, devastata dupa despartirea de Matei Stratan. Avem dezvaluiri in exclusivitate despre ce se intampla cu bruneta dupa anuntul ca e inselata. Madalina a oferit primele declaratii despre ce se intampla intre ea si tatal fetitei sale.

- Oamenii de știința spun ca barbații nu trebuie sa manance niciodata singuri, scrie realitatea.net.Barbatii care mananca singuri risca sa ajunga obezi, arata un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Seul, Coreea de Sud.

- Fostul international dinamovist Florentin Petre nu a ramas impasibil la declinul clubului la care s-a format ca fotbalist. Actualul antrenor al Forestei Suceava a declarat, sambata, la Miroslava, unde echipa sa s-a impus pe terenul Stiintei cu scorul de 1-0, in etapa a 17-a a Ligii a 2-a, ca „este…

- Regele Mihai trece printr-o situație extrem de dificila! Monrahul se afla in stare grava, dupa ce a fost operat de doua tipuri de cancer. In ultimele zile, starea sa de sanatate s-a inrautațit, astfel ca Principesa Margareta și Principele Radu Duda au mers in Elveția, pentru a-i fi alaturi.Potrivit…

- Femeia cu trei baieti care suferea de cancer iar echipa ”Visuri la cheie” i-a reconstruit caminul a murit, iar micutii vor ramane in casa renovata. Chiar si Andreea Marin s-a implicat sa-i ajute, iar acum ei vor fi luati in grija unei asociatii. Situatia nu este insa prea buna pentru cel mai mic dintre…

- O femeie cu probleme psihice terorizeaza un bloc întreg din Sibiu. "Noaptea bate cu pumnii în pereți, striga, bate în țevi…e de nedescris ce se întâmpla", a declarat unul dintre vecini.

- Te deranjeaza ramașițele de fard, amprentele și alte urme de pe ecranul telefonului? Iata un truc foarte simplu prin care sa scapi de ele.Potrivit experților, cea mai eficienta metoda de a curața perfect de amprente ecranul telefonului mobil este sa-l ștergi des cu guma de șters.

- Într-una din cuvântarile ținute în timpul vieții, Parintele Ilie Cleopa le-a explicat credincioșilor ce se întâmpla cu cei care nu ajung la biserica în Sfânta Zi de Duminica.

- Ministrul Transporturilor Felix Stroe a anunțat ca vor fi luate masuri drastice la Tarom, dupa ce s-a anunțat ca sfarșitul de an va fi mult sub așteptarile specialiștilor."Tarom-ul este un brand național și trebuie salvat. Situația economica nu vine din ultimul trimestru, vine din ultimii…

- Hatem Elhamed, fundasul de 26 de ani al celor de la Hapoel Beer Sheva, a declarat ca a ramas sustinator pe viata al fostei echipe, Dinamo, dar deplange situatia dramatica in care a ajuns formatia pentru care a evoluat in 2015, acum la un pas de a lupta pentru evitarea retrogradarii. "Urmaresc Dinamo…

- Dupa ce Suvernaul Pontif s-a confesat ca adorme in timpul rugaciunii, Papa Francisc a mai facut o dezvaluire interesanta. El a tinut sa precizeze ca acest lucru il facea și Sfanta Tereza și ca este pe placul Domnului.Creștinii sunt chemați ca in rugaciune sa se simta ca niște copii in brațele…

- O tragedie cum a fost aceea din clubul Colectiv se poate intampla din nou in Romania, spune seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. O autorizatie pentru securitate la incendiu nu garanteaza ca nu ar putea exista probleme, explica Raed Arafat. Invitat in emisiunea „In fata ta”, acesta a recunoscut…

- Situatia sanitara ramane "disperata" pentru milioane de yemeniti, in ciuda reducerii epidemiei de holera care a lovit tara si care se adauga razboiului deja existent, a subliniat luni organizatia Medici fara Frontiere (MSF), informeaza AFP. "Treizeci de luni de razboi, preturile ridicate ale bunurilor…

- Romania trece, in aceasta noapte, la ora de iarna, astfel ca ora 4.00 va deveni ora 3.00. CFR Calatori informeaza ca trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare.

- Directorul RADET, Razvan Nițu, a precizat in exclusivitate la Realitatea TV ce se intampla cu prețul energiei termice platit de bucureșteni in aceasta iarna.Șeful RADET i-a asigurat pe bucureșteni ca prețul gigacaloriei va ramane nemodificat in aceasta iarna, mai precis 137 de lei fara TVA,…

- Metrorex va extinde perioada cu varf de trafic, unde intervalul de circulație a trenurilor va fi redus, și va suplimenta garniturile de tren pe perioada iernii, atunci cant situația o va impune pentru evitarea supraaglomerarii, informeaza compania, printr-un comunicat remis miercuri AGERPRES."Pentru…