- Liderul UDMR Kelemen Hunor a explicat, la Adevarul Live, ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila fara nicio conditie, insa e de parere ca liberalii au pierdut timpul pana acum. Presedintele UDMR a subliniat ca formatiunea maghiara nu sustine anticipatele si le transmite celor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedenta, pe care a votat-o. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, relateaza Mediafax.Kelemen Hunor…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…