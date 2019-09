Vocea Alexandrei, fetita disparuta care implora la 112 sa fie salvata, ne-a trecut tuturor prin inimi ca un glonte rece. Cand am auzit-o, noi stiam deja ca autoritatile au tratat disperarea ei ca pe o gluma. Ca au cautat-o in bataie de joc si ca, din lene si din prostie, n-au reusit sa o salveze. „Asa ceva nu-i posibil!”, am spus fiecare dintre noi, cand am auzit vocea copilei de 15 ani. „Asa ceva n-ar trebui sa se mai intample niciodata!” Ce s-a schimbat in Romania dupa ce am auzit vocea Alexandrei la 112? 50 de zile au trecut de la apelul Alexandrei. Ea a sunat la 112 de pe un telefon gasit…