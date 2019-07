Ce planuri are USR pentru următorul an. Anunţul lui Andrei Caramitru: Se va întâmpla sigur "Trebuie sa atingem urmatoarele ținte minimale și perfect fezabile: - Turul 2 la prezidențiale intre Iohannis și Barna. Se va intampla, daca majoritatea votanților Alianței vor vota cu propriul candidat in Turul1, și votul penalilor va fi spart intre candidatul oficial al PSD, Pleșoianu, Tariceanu, candidatul lui Ponta și candidatul lui Voiculescu. Intrarea in turul 2 va creste Alianța pentru locale și parlamentare, și exista șanse de caștig chiar in Turul 2 - 10 din primele 15 orașe din Romania (inclusiv Bucureștiul) conduse de primari și consilii USR/PLUS. Asta inseamna ca peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile din 26 mai 2019 au schimbat ponderea eurodeputaților romani in Parlamentul European. PNL a caștigat cateva locuri, PSD a pierdut cateva, UNPR a disparut complet, USR + PLUS au acum reprezentanți votați, iara nu racolați, PMP și UDMR au ramas la același numar de reprezentanți. Cam asta ar fi…

- "Particip la reuniunea comisiei speciale a APCE pentru audierea si selectia judecatorilor la CEDO, pe parcursul careia voi intervieva candidatii din partea Estoniei și Germaniei. Am pregatit pentru candidații fiecarui stat in parte o serie de intrebari teoretice. Voi fi foarte atenta la raspunsuri,…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca, dupa alegerile europarlamentare, ar fi absolut necesara o coalitie, o alianta pentru dezvoltarea Romaniei, o alianta pentru prosperitate intre PNL si USR PLUS, conform Agerpres.Citește și: Liviu Pleșoianu,…

- Romania a votat duminica in cadrul alegerilor europarlamentare din 2019 și a referendumului pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. A fost o zi lunga, in care romanii s-au mobilizat exemplar și s-au prezentat la urne in numar record. In diaspora, s-a stat la cozi im ense și este puțin…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru. "Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui…

- USR și PLUS ii acuza pe liberali ca sunt in spatele pliantelor false cu sigla alianței. Unul dintre cei filmați cand imparțeau aceste pliante este chiar președintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Național Liberal, potrivit unui comunicat al Alianței 2020 USR PLUS. Anunțul vine dupa ce doua persoane…