A luat-o pe aratura. Subofiter din Lugoj, drogat la volan

Un subofiter din Lugoj a bagat spaima in mai multi soferi dupa ce a pierdut controlul volanului pe un drum intens circulat si a ajuns pe camp, cu masina personala. Totul s-a intamplat pe DN 65, in afara localitatii Piatra Olt, a anuntat IPJ Olt. Uimiti de modul in care barbatul s-a comportat… [citeste mai departe]