- Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii,…

- Anastasia, fiica biologica a lui Andrei Gheorghe, a facut un apel catre presa prin care a cerut sa-i fie respectata intimitatea, iar imaginile cu tatal sau mort sa fie eliminate din mediul online. Din pacate, aseara, 20 martie, mai multe site-uri din Romania au difuzat imagini explicite cu trupul neinsuflețit…

- "Nu mai e nicio urma de indoiala ca PNL forteaza o despartire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani, de la simplu membru pana acum, cand PNL nu mai are nevoie nici de activitatea mea parlamentara, nici de activitatea mea in interiorul partidului. Ultima dovada e intalnirea regionala care…

- In timp ce aproximativ 4000 de delegati ai PSD participa la congresul extraordinar al PSD ce se desfasoara la Sala Palatului din Bucuresti, fostul premier al Romaniei, Victor POnta a postat pe contul sau de Facebook un discurs pe care considera ca ar fi trebuit sa il sustina in timpul congresului. "Discursul…

- Este durere fara margini in familia fostului ministru al Culturii din Guvernul Ponta, Daniel Barbu. Sotia fostului ministru, Violeta Barbu, a decedat la doar 61 de ani.Citeste si: ANAF vine cu o replica VEHEMENTA, dupa semnalul dat de Kovesi: 'Nu o sa SCAPE nimeni fara sa plateasca...'…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- De 1 martie, la București, au avut loc doua evenimente foarte importante pentru PSD. 1. Premierul Viorica Dancila a invitat toate doamnele din partid la o petrecere de 1 martie. 2. Ședința foto a europarlamentarului Gabriela Zoana. Cu Zoana au vrut sa se pozeze premierul Viorica Dancila, președintele…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii dea explicatii in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, facute de minsitrul Justitiei. "Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.)…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti califica drept "inca un acces de paranoia anti-rusa la Kiev" informatiile furnizate de SBU (serviciile de securitate ucrainene) conform carora autoritatile de la Moscova ar fi platit pentru incendierea a doua scoli romanesti din Cernauti, in cadrul unui plan de destabilizare…

- "Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului. Intr-o zi normala traficul este insuportabil. Intr-o zi cu ninsoare si ger, traficul este imposibil. Si nu in sens metaforic, ci in sens tehnic. La ora 8:00 nimic nu se clinteste.…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unul bugetar roman.…

- Ediția din acest an a Mastering the Music Business - conferința dedicata industriei muzicale din Romania - aduce inca o noutate: sesiunile de audiții. In timpul acestora, cațiva dintre producatorii muzicali invitați (autohtoni și internaționali) le vor oferi feedback in timp real, fața in fața, celor…

- Elita dansului mondial vine la Bucuresti in ultimul weekend din martie pentru a evolua in fata publicului DanceMasters, entuziast iubitor de dans, ritm si culoare.DanceMasters este cel mai important eveniment international de dans organizat in Romania, si este deja considerat unul din cele…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Lady Gaga și-a anulat zece concerte in Europa. Lady Gaga a anuntat, prin intermediul unui comunicat, postat pe pagina sa de Facebook, ca isi anuleaza zece concerte pe care urma sa le sustina in Europa, din cauza unor dureri insuportabile. Show-urile din Londra si Manchester sunt printre cele anulate.…

- Rectorul Univeristații din București, Mircea Dumitru, demisioneaza din toate funcțiile pe care le ocupa in cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) in semn de protest fața de numirea lui Valentin Popa ca ministru al Educației și il indeamna…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, joi, în cadrul Consiliului JAI, îl va întreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa României", în loc sa solicite în scris, "asa…

- Apelul a fost lansat pe Facebook, sub titlul "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti""In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei…

- Protest mut, in centrul Clujului, cu mesajul "Justitie furata" Mai multe persoane s-au adunat, duminica, la ora 14.00, in centrul Clujului, pentru un protest mut de 10 minute fața de "politica de control și dictatura, fața de violarea Constituției, violarea principiilor democratice și a convențiilor…

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul...

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a fost retinut de catre politistii din Poiana Brasov, dupa ce si-a santajat fosta iubita, dar si pe fiul acesteia, ca va posta fotografii compromitatoare cu femeia pe internet, dar si la scoala copilului. Dupa ce femeia a decis sa se desparta de iubitul…

- De la un cabinet aflat la parterul unui bloc, cu doua scaune si aspiratia de a înfrumuseta zâmbete, tinerii medici stomatologi Klodian si Monica Hazizi au ajuns la o clinica integrata tip boutique, Denttaglio Clinic, orientata pe stomatologia digitala. Firma are afaceri de 200.000 de…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a cantat la pian "Serenada romana" alaturi de violoncelistul Marin Cazacu, pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Inregistrarea video a fost publicata luni pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Frantei la Bucuresti, conform Agerpres."Va…

- UPDATE Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, luni, ca reprezentantii ministerului urmeaza sa aiba o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce membri ai "Miscarii celor 64 de comitate" au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc. „In…

- "Daca s-ar face un clasament al zonelor negre din Ploiești unde periodic se intampla accidente, bulevardul București ar fi cu siguranța in top.", a scris pe Facebook un ploiestean care a surprins in cateva fotografii situatia dezastruoasa a iluminatului public stradal din zona uneia dintre cele mai…

- "Ține de fiecare. Nici cei care cad in plasa nu sunt de vina. Am prieteni, pe Facebook, care dau share la știri false, dar știri despre care a vorbit toata lumea ca fiind false, care nu mai au niciun fel de mit in spatele lor. (...) Era și un studiu care arata ca oamenii care consuma informații de…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Peste patru milioane de euro a platit statul in ultimii ani pentru documetanția necesara modernizarii infrastructurii rutiere naționale. Mai mult, unele dintre analizele premergatoare demararii lucrarilor au trebuit refacute ulterior. Intre ianuarie 2010 și decembrie 2014 statul a platit 18.941.298…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Filosoful Mihai Sora ii condamna pe medicii romani care au facut avere calcand in picioare legile, sanatatea pacientilor si chiar cadavrele acestora, fara nicio remuscare, referindu-se la cazurile Lucan si Burnei. "Dragi prieteni, cunoasteti cu totii secventele acelea de la Animal Planet,…

- Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a constructiei Magistralei 6 de metrou in Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Valoarea totala a lucrarii este de 1,391 miliarde de euro. Noua magistrala va avea 12 statii, 14,2 km lungime si va face legatura intre actuala…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…

- Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania ramane in urma, iar cel putin la nivel continental toata atentia se indreapta catre Campionatul European masculin din Croatia (12-28 ianuarie). Romania nu participa nici la acest turneu final, ajungand deja la 22 de ani de absenta, dar va avea…