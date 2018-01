Stiri pe aceeasi tema

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Accident grav in zona barajului de la Valea de Pești, in Hunedoara. Doi oameni au murit și altul a fost grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in Raul Jiu. Femeia ranita a fost recuperata și transportata la spital. Victimele sunt doi barbați din Lupeni, in varsta de 39, respectiv 42 de…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Secția de Pompieri Barzava are in compunere doua garzi de intervenție: Garda nr. 1 de Intervenție Barzava și Garda nr. 2 de Intervenție Birchiș. In timp ce Garda nr. 1 de Intervenție Barzava iși executa misiunile intr-un raion cu o suprafața de 735,7 kmp care cuprinde un oraș, patru comune și 20 de…

- Tânara care a avortat în WC-ul Institutului Mamei și Copilului infirma declaratiile medicilor, precum ca au cautat-o la telefon în cadrul anchetei interne a Ministerului Sanatatii Și raji? Sperii alte fete...”. Aceste cuvinte le-a auzit o tânara…

- Din 2018, persoanele fara venituri platesc mai mult pentru CASS. Mulți au aflat acest amanunt semnificativ abia atunci cand au ajuns la ghișeele ANAF. Cei care n-au venituri lunare, dar vor sa beneficieze de servicii medicale publice, pot sa achite CASS, conform legislației in vigoare. In aceasta situație,…

- Politistii vor beneficia, incepand din luna februarie 2018, de majorari salariale prin creșterea unor sporuri, informeaza Ministerul Afacerilor Interne intr-un comunicat de presa. De majorari vor beneficia peste 28.000 de polițiști. „Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o…

- Noua spitale vor asigura asistenta medicala, in Capitala, in noaptea de Revelion si in primele doua zile ale anului, potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti (DSPB).

- Persoanele care se asigura in mod individual pot sa achite incepand de astazi, 29 decembrie 2017, prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala in suma fixa pentru anul 2018. Pana pe 31 martie 2018, sunt aplicate reduceri de 50%, iar pentru proprietarii de terenuri agricole – 75% din valoarea…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala.

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a anunțat ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada 22 decembrie 2017 – 3 ianuarie 2018 in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice,…

- Nimeni nu este perfect! Totuși, anumite femei dau tot ce au mai bun pentru a-și impresiona perechea, oferindu-i totul. Deși ai crede ca sunt secretele unei relații fericite, se pare ca aceasta perfecțiune pe care o au femeile fara defecte îi pune pe barbați pe fuga. Despre cele 3 zodii…

- Controalele efectuate de Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Timiș in cursul anului 2017 au scos la iveala numeroase probleme in randul beneficiarilor de ajutoare sociale. Acest domeniu a facut obiectul a 7 campanii tematice de control și 12 controale inopinate, urmare a unor…

- Sunt persoana cu handicap, gradul II, accentuat și, pina in luna noiembrie, am beneficiat de scutirea de impozit pe venit. Incepand din luna noiembrie, Casa de pensii Slobozia, unde m-am pensionat, imi percepe impozit de 16 la suta pe pensie. Este legal? S-a schimbat legea? Persoana cu handicap este…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale…

- Parlamentul a votat vineri, 15 decembrie, in lectura finala, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2018, transmite IPN.

- Totul a inceput cu violenta verbala, mai apoi ajungandu-se la violenta fizica, intr-un Spital de Oftalmologie din Bucuresti. A Monica a povestit despre acest eveniment violent, petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- Gabriel Enache este unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti argeseni ai momentului. Fotbalistul crescut de clubul din Mioveni a ajuns la FCSB, dupa ce a evoluat o buna perioada de timp si la Astra. Numai ca fotbalistul de banda a avut multe probleme atat la echipa de club cat si in viatsa personala.…

- Poliția Româna a transmis, prin intermediul unui comunicat, un avertisment privind persoanele care instiga participanții la proteste la acte de violența, folosindu-se de rețelele sociale, precum Facebook.”Poliția Româna face un apel catre cetațenii care vor sa participe…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Primarul comunei Sibot din Alba, Ilie Tomus (PNL), a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) si urmeaza sa isi piarda mandatul de primar. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins in 17 noimebrie 2017 contestatia acestuia la o decizie anterioara a Curtii de Apel Alba…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- Potrivit unui comunicat de presa remis sambata AGERPRES de MAE, echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bonn s-a deplasat in localitatea Bergkamen, la unul dintre locurile unde au fost cazați 10 dintre cetațenii romani, rezidenți ai imobilului incendiat, pentru a le…

- Stiti sfatul acela din batrani care spune „sa nu pui toate ouale in acelasi cos?” Despre cum ne putem asigura viitorul la pensie – și de ce nu ne ajuta statul sa facem acest lucru, intr-un nou episod „Romania la Bilant”.

- Potrivit amendamentului votat cu unanimitate de voturi de senatori si deputati, judecatorii si procurorii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii…

- Fiecare persoana poate fi influentata in viata de experientele pe care le are si de locurile pe care le viziteaza. Daca are norocul sa intalneasca oameni cu stil in viata sa, este posibil sa invete multe lucruri de la acestia, sa isi formeze o perspectiva in acest domeniu atat de interesant.…

- Decebal Fagadau a declarat luni, intr-o conferinta de presa, sustinuta la finalul sedintei Consiliului Local, ca in proiectul de taxe si impozite pentru anul viitor nu se prevedere nicio modificare la operatorii economici, urmand sa se inregistreze o crestere usoara la persoanele fizice. "Din…

- „La capitolul transport am discutat foarte mult, mai ales asupra categoriilor care ar beneficia de reducere. In draftul pe care o sa-l prezentam in curand, elevii și pensionarii vor fi categoriile care vor fi scutite de plata biletelor, dar la pensionari nu vor beneficia de gratuitate pensionarii…

- Cetatenii municipiului Constanta care doresc sa sesizeze anumite probleme Consiliului Local o pot face si joi, 16.11.2017, ora 11.00, cand va avea loc sedinta Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta.…

- Gabriel Biris a facut referire inclusiv la cazul sau, fiind avocat, și a spus ca deși caștiga de 20 de ori mai mult decat secretara sa, anul viitor angajata lui va plati mai mult decat el. "Marii caștigatori ai acestei ordonanțe de urgența sunt persoanele care obțin venituri din activitați…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca marii caștigatori ai ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor fi persoanele care obțin venituri din activitați independente. El a facut…

- Comisia de Buget-Finante a votat un proiect de lege prin care persoanele cu venituri mici, cei care castiga sub 60% din salariul mediu brut, nu vor plati comisioane la deschiderea contului, comisioane de administrare si nici de retragere. Limita ar fi sub 1.983 de lei, deci foarte aproape de 2.000 de…

- Deputatii din comisia de Buget Finante au votat un proiect de lege potrivit caruia consumatorii vulnerabili, anume cei care castiga sub 60 din salariul mediu brut, nu vor plati comisioane la deschiderea contului, comisioane de administrare si nici de retragere, informeaza Digi 24.Limita ar fi sub 1983…

- Venitul net al angajatului va creste, iar angajatorul nu va plati mai multi bani la buget urmare a scaderii impozitului pe venit de la 16 la 10%, a reducerii contributiilor sociale de la 39,25% la 37,25% si a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, a declarat ministrul…

- Camera Deputaților a decis ieri prelungirea pana la data de 31 decembrie 2018 a termenului stabilit in vederea incheierii contractului de asigurare sociala pe baza caruia persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care…

- Comisarul Marian Grigoras de la Protectia Consumatorului Iasi, fost prefect, vine cu un sfat pentru cei care intentioneaza sa isi achizitioneze locuinte. "Un aspect pe care ar trebui sa il aveti in vedere este calitatea vanzatorului de operator economic, respectiv acesta sa fie o societate comerciala…

- 1 din 4 romani nu va mai avea medic de familie in urmatorii 5 ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Nationale ale Ministerului Sanatatii si va lasa fara asistenta medicala primara aproape 5 milioane de cetațeni inscrisi pe liste, o situatie fara precedent intr-o tara membra a Uniunii Europene.…

- Medicii de familie din Alba se alatura acțiunilor organizate in toata țara de Coaliția ”Solidari pentru Sanatate”. Potrivit dr. Gheorghe Haber, președintele asociației din județ, la Alba Iulia nu vor fi pichetate sedii de instituții, insa vor fi depuse memorii, la Instituția Prefectului și la CJAS,…

- Iata 9 lucruri la care sa te astepti cand iubesti pe cineva nascut in luna noiembrie. Este o persoana calma si calculata Persoanele nascute in luna noiembrie isi controleaza foarte bine emotiile. Nu le place ca multa lume sa le cunoasca cele mai ascunse secrete si tem de judecata celorlalti. Nu…

- Cadrele didactice solicita Executivului ca, la modificarea Legii pensiilor, sa li acorde posibilitatea de a ieși la pensie cu trei ani inainte de implinirea varstei de pensionare. Sunt invocate epuizarea si suprasolicitarea psihica a profesorilor, dar si faptul ca alte categorii profesionale beneficiaza…

- Doua sunt modificarile semnificative asupra salariatilor aduse de modifcarile Codului Fiscal: scaderea contributiilor si trecerea lor de la angajator la angajat si reducerea impozitului pe venit.Dupa transferul catre salariati, acestia vor plati 25% contribuția de asigurari sociale si 10%…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca, începând de luna viitoare, clujenii cu venituri reduse vor putea depune cereri pentru a obține tratamente stomatologice gratuite.”Prin Programul ”Promovarea sanatații orale prin creșterea accesibilitații populației…

- În 2018, prima de asigurare obligatorie de asistența medicala, calculata în suma fixa, pentru avocați, notari, executori judecatorești și mediatori va ramâne la valoarea din 2017, adica 4.056 de lei. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a prezentat, pentru consultari…

- ”PNL va ataca la CCR hotararea Parlamentului de modificare a Regulamentului Comisiei de control a SRI prin care se instituie obligativitatea prezentei oricarui cetatean convocat. Este o incalcare grosolana a drepturilor si libertatilor individuale, nu putem accepta sa se instituie obligativitatea…

- O persoana a fost ranita dupa ce un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, pe un camp, sambata dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, in apropiere de Alba Iulia, zona Vintu de Jos – Lutsch 2000. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de asistenta medicala. Din primele date, persoana ranita…

- Femeia din Brasov care a murit din cauza rujeolei avea 39 de ani si era asistenta medicala la Spitalul de Pediatrie din oras. Ea s-a imbolnavit in septembrie, dar boala a dus la complicatii grave, ajungand la meningoencefalita rujeolica. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov au anuntat,…

- Femeia a facut rujeola in luna septembrie, dar boala a dus la complicatii grave, iar pacienta de 39 de ani a murit dupa ce a facut meningoencefalita rujeolica. Este primul deces cauzat de rujeola in Brasov. De la inceputul epidemiei in judetul Brasov s-au inregistrat 750 de cazuri de imbolnavire.