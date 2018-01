Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Dezvoltatorii spun ca vand apartamente cu suprafete reduse pentru ca aceasta este cererea din piata. „Nu putem spune ca nu se respecta legea“ ♦ In zece ani suprafata medie utila a locuintelor noi a scazut cu aproape zece metri patrati ♦ „E vorba despre o problema de disciplina si siguranta“.

- Eliminarea mai multor comisioane bancare este prevazuta de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plați, schimbarea conturilor de plați și accesul la conturile de plați cu servicii de baza, scrie avocatnet.ro. Astfel ca, anumite comisioane nu vor mai…

- ”Destinații-paradis” pentru turiști sau ”locuri ideale” pentru romanii certați cu legea? In timp ce unii platesc mii de euro pentru sejururi exotice, sa se relaxeze și culturalizeze, alții le transforma in ascunzatori ideale.

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Bulgarii si romanii sunt pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privinta utilizarii tranzactiilor bancare online, asa-numitul internet banking, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate luni de Eurostat.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- Romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de cotizare prevazut de Legea pensiilor, scrie avocatnet.ro. Varsta standard de pensionare este, in prezent, de 65 ...

- Legea falimentului personal, cea care ar putea ajuta romanii ce intampina probleme la plata datoriilor catre banci sau alți creditori a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, dupa doi ani de amanari.

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- In Republica Moldova, incepind cu 1 ianuarie 2018, limita de garantare a depozitelor bancare a fost ridicata de la 6 mii la 20 de mii de lei. Este vorba de suma maxima platita deponentului, indiferent de numarul și dimensiunea sau valuta depozitelor plasate de catre el la banca, relateaza NOI.md. Modificarea…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 28 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii…

- Proprietarii de mașini vechi primesc o lovitura neașteptata pe final de an! O noua lege a aparut in Monitorul Oficial - act normativ care ii va afecta pe toți posesorii de astfel de autoturisme. Aceștia vor fi obligați sa se supuna prevederilor sale.Legea se va aplica incepand cu luna mai…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, faptul ca acesta este primul Craciun fara Regele Mihai, ea remarcand „asezarea impreuna a intregii noastre natiuni” cu ocazia funeraliilor din urma cu doua saptamani.

- Primul presedinte postdecembrist, Ion Iliescu, a scris, vineri, pe blog, ca in decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, ”indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”. „In decembrie 1989, in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- In Parlament se dezbate Legea bugetului de stat pentru 2018, iar in Comisia de specialitate este o liniște nefireasca. Daca in anii trecuți opoziția urla din toți rarunchii in susținerea amendamentelor, anul acesta cei de la PNL au mers pe burta și au apelat la negocierile pe sub masa cu PSD.Citește…

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…

- Programul „Prima casa” va avea un buget de doua miliarde de lei, anul viitor, potrivit unui proiect publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice (MFP). „Avand in vedere strategia programului Prima casa, se propune ca pentru anul 2018, sa fie aprobata alocarea unui plafon al garantiilor care…

- Anul 2017 s-a dovedit nu doar unul al unor modificari fiscale de mare amploare (denumite generic sub denumirea de ”revolutie fiscala”), dar si unul al marilor surprize in planul masurilor legale adoptate, bine camuflate in cadrul actelor normative emise, iar finalul sau nu putea sa faca nota discordanta.…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- Ministerul Invațamantului și Științei din Ucraina propune trei modele pentru predarea in limba minoritaților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei, iar in baza acestora va modifica articol 7 al Legii invațamantului. Astfel, școlarizarea va fi adaptata nevoilor elevilor ce provin din comunitati…

- Negocierile colective cu salariatii privind transferul contributiilor sociale ar putea fi munca in zadar pentru multi dintre angajatori. Motivul: membrii unei comisii senatoriale au decis in unanimitate sa ceara revenirea la vechile reglementari privind negocierea colectiva. Iar acelea ar fi obligatorii…

- Sapte romani au pledat vinovati in fata unei instante federale americane recunoscand implicarea intr-o retea de fraudare a bancomatelor care a actionat in mai multe state americane. Procurorii spun ca sase din romani obtineau seria si PIN-urile cardurilor de credit ale unor clienti bancari, fabricau…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala. ‘Anual, cu prilejul acestei sarbatori, se vor organiza…

- Introducerea noului tip de carte de identitate a fost votata miercuri de Senat in ședința, urmand sa intre acum in dezbaterea Camerei Deputaților. Astfel, conform proiectului, romanii vor putea avea carți de identitate electronice, inclusiv copiii sub 14 ani. Noile buletine vor veni la pachet cu multe…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.In acest sens, a fost modificata, prin Ordonanța de Urgența, Legea…

- Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri patrati, doua masini si mai multe sume de bani aflate in conturile lui Liviu Dragnea au fost puse sub sechestru de procurorii DNA, in dosarul „Tel Drum”, anchetatorii cautand si alte bunuri ce apartin liderului PSD. „In vederea…

- Comisia juridica din Senat a adoptat, marti, un raport favorabil pentru o propunere legislativa initiata de parlamentari liberali care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca initiativa…

- Liviu Dragnea a aflat, marti seara, de la DNA ca s-a instituit sechestru asupra bunurilor detinute, în valoarea de 28 milioane de euro (127 milioane de lei). DNA a anuntat, într-un comunicat de presa, ca procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislației fiscale, precizand ca termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este inoportun. „Am vazut cu toții ca in afara de inițiatori toata lumea este impotriva acestor modificari. Cred ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut premierului Mihai Tudose si ministrului de Finante, Ionut Misa, sa renunte la masurile fiscale anutate pe 26 octombrie si i-a acuzat ca au mintit cand au declarat ca au sustinerea partenerilor sociali pentru aceste masuri. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul…

- Daca pentru românii care sunt nevoiți sa plateasca lunar rate substanțiale pentru credite creșterea dobânzilor pentru lei și euro nu poate fi o veste buna, pentru cei care au ales o atitudine mai ponderata, în cea mai mare parte a lor persoane de peste 45-50 de ani, blamata majorare…