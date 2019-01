Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a facut schimbari remarcabile in viața sa amoroasa in anul ce tocmai s-a incheiat. Dupa ce la inceputul verii s-a desparțit de Bianca Dragușanu , mama fetiței sale, Sofia Natalia, in varsta de 2 ani, iata ca a punctat și o noua cucerire. Victor Slav, in varsta de 38 de ani, are o relație…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu, care au împreuna o fetita, s-au despartit în urma cu jumatate de an, dupa ce au observat ca nu-i mai unesc sentimente de iubire. Galeria Foto.

- Bianca Dragusanu e istorie! Victor Slav iubeste din nou si chiar a petrecut sarbatorile de iarna cu noua lui iubita, o focoasa bruneta care nu este straina de lumea showbiz-ului. Dupa ce s-a despartit de Bianca Dragusanu, fostul prezentator de la Wowbiz nu a mai fost vazut in prezenta unei femei. In…

- Victor Slav a facut prima sa declarație despre noua iubita, Raluca. Au aparut și primele imagini cu cei doi indragostiți. Dupa o perioada in care a fost singur dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Victor Slav are o noua partenera de viața. Este vorba despre o tanara cunoscuta in lumea showbiz-ului…

- Dupa ce Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, ca Victor Slav se iubește cu o focoasa bruneta, gestul facut de Bianca Dragușanu a uimit pe toata lumea. Victor Slav se iubește cu Raluca Bombardiera, o domnișoara de oraș, care pare ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu.

- Anul 2019 incepe cu o noua mega exclusivitate marca Spynews.ro! A incheiat inca un capitol al relației cu Bianca Dragușanu, insa Victor Slav nu a ramas singur-singurel așa cum se credea! „Baiatul de la meteo” are o noua iubita, iar noi avem toate detaliile!

- Vestea ca Bianca Dragușanu s-a desparțit de barbatul cu care s-a tot afișat in ultima perioada de timp, Alex Bodi, a luat pe toata lumea prin surprindere. Recent, vedeta a facut cateva declarații la care nu se aștepta nimeni. Deși s-a desparțit de Alex Bodi exact inainte de Revelion, Bianca Dragușanu…

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav a dat lamuriri despre viața sa sentimentala dupa ce s-a zvonit ca ar avea o noua relație. In urma cu cateva zile, Victor Slav a fost surprins in tandrețuri cu o tanara care seamana izbitor cu Bianca Dragușanu, fosta lui iubita . Dupa ce s-a comentat despre…