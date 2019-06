Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost fermecat de frumusețile Romaniei și a vorbit despre asta in avionul care il ducea inapoi, catre Vatican. Sfantul Parinte a laudat in special Transilvania, spunand ca vremea urata din aceste zile a fost pentru el un dar de la Dumnezeu, pentru ca l-a obligat sa mearga cu mașina și…

- Papa Francisc a scris astazi, pe contul sau de Twitter, la putin timp dupa plecarea din Romania, un mesaj pentru romani, in limba romana. Este o premiera, in cele trei zile de vizita in țara noastra. „Fecioara Maria sa-si intinda ocrotirea ei de mama peste toti cetatenii Romaniei care, in decursul istoriei,…

- Vremea nu a fost deloc favorabila, insa ceremonia desfașurata la plecarei Papei Francisc din Romania a fost una cu adevarat impresionanta. Astfel se incheie trei zile care au scris o pagina de istorie a țarii noastre.

- Papa Francisc a ajuns duminica dupa-amiaza, la Aeroportul din Sibiu, pentru ceremonia oficiala de ramas bun, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Județul e sub cod portocaliu de vijelii și grindina pana la ora 17.30.Peste 2.000 de oameni il așteapta pe Papa Francisc la Aeroportul din…

- Sute de oameni il asteapta, duminica, pe Papa Francisc la ultima oprire a Sanctitatii Sale in Romania, pe Aeroportul din Sibiu. Elicopterul care il aduce pe Suveranul Pontif este asteptat sa ajunga la ora 16.40. Sute de oameni s-au strans la Aeroportul din Sibiu si il asteapta pe Papa Francisc, care…

- Papa Francisc a ajuns in aceasta dimineața cu avionul la Sibiu, de unde urmeaza sa plece spre Campia Libertații de la Blaj. Este a treia zi a vizitei Sanctitații Sale in Romania. La Blaj va oficia Liturghia si ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri. La finalul vizitei la Blaj,…

- Papa Francisc a plecat duminica dimineata de la Nuntiatura Apostolica din Capitala, catre Aeroportul "Henri Coanda", fiind aclamat de cateva zeci de persoane, pe care le-a salutat, conform news.ro.Suveranul Pontf i-a salutat si le-a zambit celor care il aclamau la iesirea coloanei oficiale…

- In plina exercitare cu succes a Presedintiei romane a Consiliului UE si la putin timp dupa Summit-ul de la Sibiu, Romania revine in prim-planul international gratie vizitei Papei Francisc, in perioada 31 mai – 2 iunie. Calatoria apostolica este cu atat mai incarcata de semnificatii cu cat vizeaza…