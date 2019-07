Stiri pe aceeasi tema

- Un medic stomatolog din Timișoara a facut public un mesaj sfașietor pe Facebook, iar mai apoi s-a sinucis. Barbatul, medic stomatolog in Timișoara, era casatorit și avea un copil. El s-a stins din viața dupa ce și-a taiat venele, iar apoi s-a spanzurat. Tragedia a fost anuntata la 112 de sotia acestuia,…

- Actorul Marian Radulescu de la Teatrul Excelsior a murit sambata. Anunțul a fost facut de colegii sai, pe pagina de Facebook a instituției. „Cu sufletul greu anuntam ca ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații indoliați.…

- Mai multe banci din plastic reciclat dintr-o parcare de pe DN6, din județul Caraș Severin, au fost incendiate de persoane necunoscute. O noua mostra de civilizație oferita de unii participanți la trafic, susțin reprezentanții DRDP Timișoara, care au postat fotografia pe pagina de Facebook, potrivit…

- Un clip electoral al PNL a aparut, joi, pe pagina de Facebook a Filarmonicii Banatul din Timișoara. Clipul a stat aproape doua ore pe pagina instituției de cultura și a aprins rapid spiritele pe internet. Incidentul a ajuns și la urechile reprezentanților Biroului Electoral Județean Timiș, care spun…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a marcat Ziua Independenței de stat a Romaniei, dar și Ziua Victoriei Alianților in fața Germaniei naziste. "9 mai are o insemnatate cu totul aparte pentru romani, care...

- Lacrimi și durere. Așa poate fi descris totul, dupa trecerea in neființa a lui Razvan Ciobanu. Designerul a fost condus astazi pe ultimul drum, dupa ce și-a pierdut viața, a doua zi de Paște, intr-un tragic accident auto.