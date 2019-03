CBRE: Stocul de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,8 mil. mp, la finele lui 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.685.954 pensionari erau inregistrati la finele lunii ianuarie 2019 in Romania, in scadere cu 4.245 de persoane fata de luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.181 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Cea mai mare platforma de recrutare a forței de munca din țara noastra, Ejobs, a alcatuit topul primelor cinci spații de lucru in comun la nivel național, ierarhizate pe baza cautarilor pe motorul Google.

- Sistemul bancar din Romania a obținut un profit cumulat, necompensat cu pierderile, de 7,17 miliarde de lei, anul trecut, o creștere cu 35% fața de anul anterior, arata date afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Precizam ca acest profit a fost inregistrat inainte de aprobarea ordonanței de…

- Piața imobiliara locala a intrat intr-un nou an de dezvoltare pe toate segmentele importante, investitorii avand planuri pentru livrarea unor cladiri logistice, comerciale și de birouri cu o suprafața cumulata de 1,2 milioane de metri patrați, un nou record pentru piața imobiliara locala. Spre comparație,…

- Globalworth, liderul pietei de birouri din Romania si Polonia, a finalizat constructia proiectul Renault Bucharest Connected (RBC) la doar un an si jumatate de la startul lucrarilor pe santierul din zona de vest a Bucurestiului. Cei aproape 58.000 de...

- P3, investitorul si dezvoltatorul pan-european de proprietati logistice, l-a numit pe Daniel Cateliu ca Leasing and Development manager in Romania, avand responsabilitatea de a atrage noi chiriasi pentru parcul P3 Bucharest A1, cel mai mare parc...

- Stocul modern de spatii industriale din Romania a depasit la sfarsitul anului trecut 3,75 milioane de metri patrati, peste 1,9 milioane de metri patrati fiind construiti in jurul Bucurestiului si avand in vedere proiectele aflate in dezvoltare,...

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis,…