Cazul „Sorina”: Judecatoria Slatina a ramas in pronuntare privind solicitarea procurorului general de interzicere a parasirii tarii

Solutia in cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de sotii Sacarin, aflata pe rolul Judecatoriei Slatina, a ramas in pronuntare.



Potrivit avocatei familiei Sacarin, Clara Istrate, la termenul de joi, magistratii Judecatoria Slatina au unit exceptiile cu fondul cauzei si solutia a ramas in pronuntare.



Avocata a mentionat ca in cererea reconventionala se solicita plata unei sume de bani reprezentand cazare, diurna,…