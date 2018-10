Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Responsabilitatea Occidentului pentru crima de la Istanbul cu scene din viața lui ”Lawrence al Arabiei”. Azi noapte, Arabia Saudita a recunoscut moartea cetațeanului sau, ziaristul Jamal Khasoggi . Versiunea propusa de saudiți lumii este aceea ca ”Khasoggi a murit intr-o lupta la consulatul Arabiei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, trimis de urgenta la Riad in legatura cu disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a discutat marti cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, informeaza AFP si Reuters.…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cu sediul la Haga, a anuntat vineri ca a primit o plangere din partea autoritatilor palestiniene, care contesta transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, a transmis Reuters. Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT:…

- Arabia Saudita a anulat planurile privind cotarea la bursa a grupului petrolier Aramco, considerata a fi cel mai mare IPO din istorie, au declarat miercuri pentru Reuters patru surse apropiate situației. Consilierii financiari care pregăteau această listare au fost concediaţi, în…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat, informeaza Reuters luni, scrie Agerpres. Potrivit comunicatului,…