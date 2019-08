Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a depus luni la Parchetul General o plangere penala in legatura cu amenintarile pe care le-ar fi primit in ultima perioada. "Astazi ma voi afla la Parchetul General pentru a adauga informatii care sa ajute procurorii sa faca lumina in cazul Alexandrei,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, marti, dupa ce s-a intalnit cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal si nu se...

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, cea de-a doua adolescenta care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a revenit cu dezvaluiri despre principalul suspect si legatura pe care acesta o are cu persoane...

- Fostul președinte Traian Basescu considera ca dosarul Caracal este un caz greu, apreciaza ca nu exista nicio șansa de mușamalizare. Traian Basescu ii critica dur pentru modul in care abordeaza drama familiilor implicate pe avocatul familiei Luizei și pe unchiul Alexandrei:Caracal altfel ! Dosarul Caracal…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a cere procurorilor audierea parlamentarilor de Olt in legatura cu informatiile pe care acestia le detin despre "retelele de crima organizata, trafic de persoane si trafic de organe" din judet, dar si legaturile…

- Firmele controlate de Remus Radoi, cel care a fost chemat sa ajute Poliția in cazul crimelor din Caracal, deruleaza contracte banoase cu instituțiile statului. Acesta spune ca toate contractele sunt „perfect legale”, obținute prin licitație și ca „ne facem datoria mai bine decat Poliția”.Firmele…

- Parintii Alexandrei Macesanu sunt de acord ca presupusele ramasite ale fiicei lor sa fie supuse unei expertize internationale, a scris sambata, pe Facebook, Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei. "Minunati romani care ne sunteti alaturi, am vorbit cu parintii Alexandrei acum si au fost de…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa la Caracal, a solicitat STS inregistrarile cu nepoata sa care a sunat la 112 inainde de a fi omorata insa spune ca e la latitudinea familie daca face publice aceste inregistrari.„Aseara am solicitat STS punerea la dispoziția familiei a inregistrarilor.…