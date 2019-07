Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii CSAT se va reuni, marti, in sedinta, discutiile urmand sa vizeze si cazul de la Caracal.Presedintele Klaus Iohannis a precizat la finalul saptamanii trecute ca in cadrul sedintei CSAT se va discuta despre cazul de la Caracal, potrivit AGERPRES.Nu ma voi pronunta pe…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) discuta astazi, de la ora 13.00, rapoartele institutiilor in urma tragediei de la Caracal. In ultimele zile, seful Politiei Romane a fost demis, iar seful STS a demisionat. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va avea o intalnire, luni, cu Viorica Dancila, pentru a discuta despre posibile masuri pe care le poate lua Guvernul și Parlamentul. Liderul ALDE a precizat ca poate fi modificata legea STS sau procedurile de intervenție in cazuri precum cel din Caracal.„Masurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei responsabili de tragedia de la Caracal vor trebui aspru sanctionati, de la Interne, STS, de la toate institutiile.

- Fostul ministru de Interne Dragos Tudorache, europarlamentar PLUS, a criticat-o sambata pe sefa Executivului, Viorica Dancila, care a anuntat ca analizeaza posibilitatea convocarii unui referendum privind inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Aflat la Iasi pentru a participa…

- Presedintele Klaus Iohannis va cere, in prima sedinta CSAT de marti, o ancheta completa cu privire la modul in care au actionat institutiile responsabile in cazul tragediei de la Caracal. Seful statului spune ca daca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Presedintele Klaus Iohannis se declara profund indurerat de cazul fetei de 15 ani disparute la Caracal si este revoltat ca, din cauza unor disfunctionalitati, autoritatile responsabile nu au reusit sa o salveze, anuntand ca va cere in sedinta CSAT de marti o ancheta privind modul de actiune al institutiilor…