Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata pe care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ucis-o, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca Parchetul General va incepe ancheta penala la INML.Citește și: Mega-lovitura data de frații Dedeman! Tranzacția uriașa facuta de aceștia…

- ”Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- Alexandru Cumpanașu a avut o intervenție in direct in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV unde a vorbit despre ancheta de la Caracal și despre petele de sange gasite de anchetatori pe pereții locuinței lui Gheorghe Dinca. Cumpanașu a precizat ca aceste probe nu duc intocmai ca tanara ar…

- Pe un ton ridicat, bunicul Luizei Melencu s-a aratat revoltat in direct la Romania TV despre faptul ca au trecut mai bine de cinci luni de cand nu știe nimic de nepoata sa. Mai mult, barbatul a precizat ca autoritațile continua sa nu informeze familia cu privire la stadiul actual al anchetei. …

- Alexandru Cumpanașu s-a prezentat, luni, la sediul Parchetului General, pentru a depune o noua plangere penala, iar de data aceasta cere o ancheta la INML deoarece considera ca s-ar fi comis infracțiuni atunci cand au fost analizate oasele despre care INML a precizat ca sunt ale Alexandrei.„Este…

- Institutul Național de Medicina Legala a anunțat zilele trecute ca va relua testele ADN in cazul celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca la Caracal. In direct la Romania TV, jurnalistul Val Valcu a vorbit despre modul in care se fac aceste teste, dar și despre proba ADN pe care anchetatorii au facut-o…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" a postat un mesaj pe Facebook, in care "dezaproba gestul unei persoane publice cu funcție de demnitar, care incearca in scop politicianist sa acrediteze asemanari intre președintele Iohannis și dictatorul nazist".Citește…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca a primit amenințari și presiuni la adresa sa și a membrilor familiei sale, Alexandru Cumpanașu a raspuns: ”Da. Nu aș vrea sa detaliez pentru ca aș vrea sa adun mai multe probe. A fost o scapare de a mea sa fac public acest lucru, dar sa fiți siguri ca in urmatoarele…