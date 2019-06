Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev.

Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul atentatului impotriva lui Skripal, dupa cum fusese prezent in Bulgaria in 2015, cand un vanzator de arme local a fost otravit, cu aceleasi simptome.

BBC si Bellingcat au putut vedea deplasarile si comunicatiile telefonice ale lui Sergheiev de la Londra, purtate cu un telefon cu cartela neinregistrata…