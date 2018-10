Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a calculat ca intre 500.000 de romani pana la un milion nu stiu faptul ca au in contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, fiind convinsi ca au mai putin sau deloc, potrivit datelor prezentate marti.

- Sapte din 10 romani sunt constienti ca fondurile acumulate in conturile individuale de Pilon II, de pensii administrate privat, sunt proprietatea lor si considera ca acesta trebuie mentinut, in conditiile in care 51% dintre ei nu reusesc sa puna deloc bani deoparte, potrivit unui studiu publicat…

- Valoarea fondurilor de pensii private, cumulat Pilonul II și Pilonul III, era de 10,41 miliarde de euro, la 30 septembrie 2018, cu 6,2% mai mult decat la finele primul semestru, reiese din datele furnizate, marți, de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Pilonul…

- Noul proiect de lege privind sistemul public de pensii nu aduce nicio schimbare pentru cei peste 7 milioane de participanti la Pilonul II de pensii administrate privat, fata de legea pensiilor in vigoare azi, a anuntat miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), scrie…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) reacționeaza și vine cu o replica pentru Darius Valcov, cel care spunea ca randamentul la Fondurilor de pensii private este in scadere pentru ca aceștia au investit masiv in acțiuni la compania RCS&RDS, care se duce in cap la bursa.Citește…