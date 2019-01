Cate milioane de lei se vor tranzactiona prin Blugento in eCommerce-ul local

Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca o echipa baimareana a creat primul bot intr-o platforma eCommerce, fie ea naționala sau internaționala? Este vorba de cei de la Gomag, o platforma autohtona pentru magazine online, cu sediul in Baia Mare. Acesta poarta numele de GoBot și este un instrument de automatizare pentru gestiune, comunicare…

- Rewind, retrospectiva anuala realizata de YouTube, este de obicei un eveniment de bucurie, care sarbatoreste cei mai populari si cele mai mari evenimente care au avut loc pe platforma in ultimele 12 luni. In anul 2018 insa, aceasta s-a concentrat mai putin pe evidentierea celor mai importante lucruri…

- Spitalul Clinic de Recuperare a achiziționat și recepționat in aceasta luna echipamente și dotari in valoare de aproape 2,5 milioane de lei cu fonduri de la bugetul local al Municipiului Iași. Pentru Blocul Operator ORL au fost cumparate un laser chirurgical (in valoare de 551 de mii de lei), doua aparate…

- Investitiile statului cresc simtitor in raionul Straseni. Pentru anul 2019, Guvernul a suplimentat bugetul local cu peste 60 de milioane de lei, de aproape doua ori mai mult decat s-a alocat in acest an.

- Instant Factoring, prima companie româneasca de micro-factoring online pentru IMM-uri, a primit o finanțare de 1,5 milioane euro de la un fond de investiții din Statele Unite ale Americii. Fondurile atrase, alaturi de capitalurile proprii ale companiei, vor susține extinderea activitații pe…

- Instant Factoring, prima companie romaneasca de micro-factoring online pentru IMM-uri, a primit o finanțare de 1,5 milioane euro de la un fond de investiții din Statele Unite ale Americii. Fondurile atrase, alaturi de capitalurile proprii ale companiei, vor susține extinderea activitații pe piața din…

- Instant Factoring, prima companie romaneasca de micro-factoring online pentru IMM-uri, a primit o finantare de 1,5 milioane euro de la un fond de investitii din Statele Unite ale Americii, fondurile urmand sa sustina extinderea activitatii, prin dezvoltarea operatiunilor de micro-finantare pentru un…

- PitechPlus, una dintre cele mai mari companii clujene de soluții software, a finalizat achiziția companiei MindMagnet, unul dintre principalii furnizori de soluții Magento din România, prin preluarea ultimului pachet de 49% din acțiuni, în luna septembrie a anului în curs. Prima…