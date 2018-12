Cătăniciu: Răzbunare! Cine a condamnat-o pe Cosma Steluța Cataniciu acuza faptul ca decizia de condamnare in prima instanța a Andreei Cosma nu ar fi dreapta. Mai mult, a susținut la Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca unul dintre motive a fost discreditarea. "Ma gandeam care ar fi motivele care o determina și pe ea și pe unii din țara asta sa creada ca s-a schimbat ceva in justiția din Romania și ca de ieri sau de azi, de maine, judecatorii, cei care au raspuns la comenzi pana la aceasta ora nu vor mai raspunde. Este evident din tot ceea ce spune doamna Cosma ca nu este o fapta penala ceea ce a prezentat dansa și pentru care dansa a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

