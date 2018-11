Stiri pe aceeasi tema

- Seful IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu, a declarat sambata pentru AGERPRES ca dimineata a fost inregistrata o sesizare la Politie cu privire la faptul ca locuinta din orasul Bolintin Vale, judetul Giurgiu, a senatorului PSD Niculae Badalau a fost sparta de hoti.Chiar senatorul Niculae Badalau a facut…

- Locuința din Giurgiu a senatorului Niculae Badalau a fost sparta, in noaptea de vineri spre sambata, de hoți. ”Eram toți acasa, dormeam. Nu i-am prins”, spune Badalau.Senatorul Niculae Badalau a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca locuința sa a fost sparta in noaptea de vineri spre…

- Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca locuința lui Niculae Badalau din Bolintin Vale, județul Giurgiu, a fost sparta noaptea trecuta de indivizi mascați. Hoții au plecat din casa președintelui PSD Giurgiu cu bani, bijuterii și arme. La aceasta ora, se fac cercetari pentru stabilirea identitații…

- O minora de doar 13 ani este cautata de familie si Politie, dupa ce in data de 19 octombrie a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. Minora locuieste in comuna Corbii Mari, sat Ungureni.

- „Familia barbatului n-a depus pana acum nicio plangere, la noi ajungand o singura sesizare facuta de catre Politie. Acestia ne povestesc cazul, ni-l aduc la cunostinta, spunandu-ne sa luam o decizie. Vom discuta acest subiect in urmatorul birou executiv. Nu e o plangere tipica, dar putem sa ne autosesizam…

- Final trist in cazul fetei de 17 ani din Huși care a disparuta de acasa in urma cu aproape o luna a fost gasita spanzurata. Trupul neinsulfețit a fost descoperit luni dimineața, in zona Draslavaț. Fata disparuse de acasa de pe 18 august 2018. Luni dimineața, ea a fost gasita spanzurata de un copac. Un…

- O adolescenta de 16 ani din Vaslui a disparut de acasa și este cautata de Poliție. Hincu Andreea Bianca a plecat de acasa, din comuna Oltenești, de pe 18 august, iar de atunci parinții nu mai știu nimic de ea. Persoanele care o recunosc sunt rugate sa sune la 112. Adolescenta de 16 ani din Vaslui, se…