Cartier din Drobeta Turnu-Severin, acoperit de rumeguș. Garda de Mediu Mehedinţi a deschis o anchetă De cateva saptamani, mai mulți locuitori dintr-un cartier al orasului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, se plang ca sunt intoxicati de rumegusul care zboara de pe o platforma industriala din apropiere. Pulberea fina intra in case, se depune pe rufele lasate la uscat si acopera masinile. Astfel, la fiecare rafala de vant, valuri de rumegus invaluie 20 de blocuri si zeci de case din respectivul cartier, iar pulberea provine de la un combinat de prelucrare a lemnului aflat la cateva zeci de metri de locuinte. Dupa ce mai multi localnici au postat filmulete pe retelele sociale cu rumegusul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

