Carnagiu pe şosea, două autobuze s-au ciocnit frontal. Sunt cel puţin 60 de morţi Accidentul a avut loc pe autostrada Tamale-Kintampo din districtul Kintampo de Nord. Doua autobuze s-au ciocnit frontal, iar daca politia ghaneza anunta initial ca ar fi peste 70 de persoane decedate, bilantul revizuit indica faptul ca numarul mortilor ar fi de peste 60. Cauzele coliziunii nu au fost inca facute puublice, dar se presupune ca unul dintre soferi ar fi murit si ar fi patruns pe contrasens. Unul dintre autobuze a luat foc, iar toti pasagerii sai au murit, scrie presa din Ghana. Celalalt autobuz a ajuns intr-un sant, iar unii dintre calatori au supravietuit si au fost dusi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

