Carmen Dan, înregistrată pe ascuns. Prima reacție a ministrului: Merg până la capăt ''Avem posibilitatea sa inregistram discuții, dar astazi a fost o intalnire de lucru. Eu am simțit nevoia sa am aceasta discuție. Cineva a spus in spațiul public ca eu doresc distrugerea DGA și am vrut sa vorbesc cu oamenii de acolo. Sunt foarte interesata sa aflu cine a fost. In prima instanța nici nu am crezut un astfel de lucru, dar iata ca... A fost o discuție in care chiar mi-am dorit sa aflu din gura lor de ce au fost deranjați. Am vrut sa fac toate precizarile referitoare la poziția pe care am avut-o. Voi face toate verificarile necesare sa aflu cine m-a inregistrat. Probabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

