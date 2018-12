Stiri pe aceeasi tema

- Surse liberale au declarat pentru „Adevarul” ca Opozitia va depune miercuri.motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Documentul ar urma sa ajunga in Biroul Permanent al Camerei acolo unde se va stabili calendarul dezbaterii si al votului.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca Guvernul condus de Viorica Dancila nu are emoții referitor la o anunțata moțiune de cenzura, precizand ca guvernanții "au mai trecut prin asta"."Nu, nu sunt emoții din acest punct de vederea (ca ar putea exista social-democrați…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca Guvernul condus de Viorica Dancila nu are emotii referitor la o anuntata motiune de cenzura, precizand ca guvernantii "au mai trecut prin asta".

- Ministrul de Interne a declarat, duminica seara, ca Guvernul condus de Viorica Dancila nu are emotii referitor la o anuntata motiune de cenzura, precizând ca guvernantii "au mai trecut prin asta".

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duinica, intr-o conferinta de presa, ca membrii Opozitiei nu a discutat cu parlamentarii Pro Romania despre sustinerea unui motiuni de cenzura, Ponta spunand ca, in acest context, nu poate sustine „ceva ce nu cunoaste”. Victor Ponta a mai spus ca nu…

- PNL va introduce o motiune de cenzura in Parlament dupa data de 1 decembrie, a precizat la Iasi, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, Ludovic Orban. El a spus ca in momentul de fata, le lipsesc 67 de voturi si sunt initiate negocieri cu reprezentanti ai PSD si ALDE pentru a avea sufragiile…

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca nu are emotii in ceea ce priveste remanierea Guvernului. "Fiecare membru al Guvernului si-a asumat acest mandat, si-a asumat ca va veni un moment in care se va face o analiza si ca in functie de acea analiza va continua sau va pleca,…