Caraş-Severin: Cinci persoane rănite în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme Cinci persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe DN 58B, la iesirea din Resita, spre Bocsa, in care au fost implicate trei autoturisme.



"In prezent se fac cercetari la fata locului. Circulatia se efectueaza dirijat, pe o singura banda. In urma accidentului au rezultat cinci victime. Este vorba de trei barbati, de 46, 52 si 72 de ani, o fata de 16 ani si un baiat de 17 ani, acesta fiind ranit usor. Din primele cercetari se pare ca soferul unui autoturism in care se aflau patru persoane, doi adulti si doi minori, care se deplasa dinspre Resita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

