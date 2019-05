Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Antonio Banderas a castigat sambata seara premiul de interpretare masculina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artistul spaniol a fost recompensat pentru rolul din filmul "Dolor y gloria', regizat de Pedro Almodovar.…

- Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul prezidat de...

- Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, si "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste…

- Lungmetrajele "Une fille facile", de Rebecca Zlotowski, si "Alice et le Maire", de Nicolas Parisier, au fost premiate joi seara la cea de-a 51-a editie a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de la Cannes, potrivit organizatorilor. Desi Quinzaine des Realisateurs nu este o sectiune…

- Corneliu Porumboiu are, din nou, un film pe agenda oficiala a Festivalului de la Cannes. E vorba de „La Gomera”, pelicula aflata in competiție pentru Palme d’Or. Invitat in redacția Libertatea, Porumboiu a remarcat schimbarea editoriala a ziarului, care incearca sa devina un titlu relevant, implicat…

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- FILM… “La Gomera”, cea mai noua pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectionata in competitia Festivalului de Film de la Cannes. Anuntul a fost facut ieri, 18 aprilie, intr-o conferinta de presa, de Pierre Lescure, presedintele festivalului, si Thierry Fremaux, delegatul general…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach și Corneliu Porumboiu au fost incluse in competiția pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediția de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat, joi, organizatorii evenimentului,…