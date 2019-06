Cameră: Proiectul care modifică un articol din Codul fiscal privind încurajarea sponsorizărilor, adoptat Actul normativ modifica art.25 alin.(4) lit.i) din legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu referire la cheltuielile care nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in sensul ca cei care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, precum si cei care acorda burse private scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat pana la nivelul valorii de 35% din impozitul datorat.



In prezent, Codul fiscal prevede la art.25 alin.(4) lit.i) ca nu sunt deductibile cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private.

