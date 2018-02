Stiri pe aceeasi tema

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei din vestul tarii a scazut in 2017 cu 9%, comparativ cu anul 2016, insa numarul migrantilor prinsi a crescut de circa 5 ori, cel mai mare grup fiind prins pe autostrada Nadlac-Arad. Anuntul a fost facut, joi, de catre seful Inspectoratului Teritorial al…

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un nou seminar cu scopul informarii firmelor din județ cu privire la modificarile legislative. Evenimentul organizat in data de 23 februarie, de la ora 10.00, in Sala Nera a Centrului Regional de Afaceri din Timișoara va avea tema “AJOFM Timiș…

- Pompierii resiteni au salvat viata a cinci persoane, dintre care un copil, si au salvat bunuri de peste un milion de lei in noaptea de vineri spre sambata dupa ce au intervenit la stingerea unui incediu ce a izbucnit intr-un complex de locuinte de pe pe str. Laminoarelor din Resita

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- La un spital din vestul țarii biberoanele din care sunt hraniți copii sunt de-a dreptul jegoase. Urme negre de murdarie sunt vizibile pe sticle, fara insa ca acestea sa deranjeze personalul medical. Totul a ieșit la iveala dupa ce tatal unui copil mic in ternat a fotografiat oroarea și a distribuit…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 7, la ieșire din localitatea Oraștie, județul Hunedoara. Doua mașini s-ai izbit violent, iar in urma impactului trei persoane si-au pierdut viața. Este vorba despre un barbat de 60 de ani și soția acestuia de 59 de ani, dar și un tanar de 19 ani. […]…

- Un nou sprijin pentru firmele din județul Timiș care duc lipsa de personal. In cadrul proiectului LaborNet, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a deschis, astazi, un punct de informare unde companiile interesate vor primi informațiile necesare pentru a angaja personal din Serbia. Info Point-ul…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani sunt: schi alpin - 3 sportivi, schi fond - 3 sportivi, biatlon - 6 sportivi, sarituri cu schiurile - 1 sportiv, bob - 6 sportivi (bob 2 persoane si bob 4 persoane), sanie - 5 sportivi (sanie 2 persoane si sanie individual) si skeleton - 1…

- In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea…

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Formularea unui raspuns la intrebarea “oare cum supraviețuiește economic județul Vaslui?” poate pune pe oricine in incurcatura. Avem un pic de industrie constructoare de mașini, oleaca de agricultura și industrie alimentara, o mana de prestatori de servicii, unul-doi constructori… și cam atat! De cealalta…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Joi, 11 ianuarie 2018, Cristian Vlad, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, a obținut semnatura unei a patra achiziții din pauza de iarna, dupa Raul Avram, Daniel Carjan și Mihai Ene, a venit randul mijlocașului ofensiv de picior stang originar din Oradea, Cristian Andor, fost capitan al defunctei…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții in raioanele Glodeni și Falești, in urma carora au fost reținute șase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani. Aceștia și comercializau droguri in zona de nord a țarii.

- Un barbat a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii au…

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, din judetul Hunedoara, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Potrivit…

- Primul Compartiment de Pneumologie Pediatrica din jumatatea de vest a Romaniei s-a inființat joi in cadrul Clinicii de Pediatrie Bega a Spitalului Județean Timișoara. Aici se vor putea face, pentru prima data in vestul Romaniei, intervenții legate de tratamentul copiilor nou-nascuți cu insuficiența…

- Șoferii din vestul țarii sunt sfatuiți sa aiba grija cum conduc, in aceasta dimineața. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, pana la ora 11.00, județele Timiș și Arad sunt sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pentru zonele joase din cele doua județe. Astfel, vizibilitatea…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN59A Timisoara – Jimbolia, unde un TIR s-a ciocnit cu o camioneta. In judetul Timis, atat pe DN59A, cat si pe DN6, exista portiuni acoperite cu polei.

- Graba din trafic, soseaua alunecoasa si vremea rea sunt cauzele principale ale accidentelor din vestul tarii. In judetul Caras-Severin au avut loc ieri nu mai putin de patru incidente rutiere, care s-au soldat cu persoane ranite si pagube materiale semnificative. Un sofer in varsta de 38 de ani din…

- Patru accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, numai in Caras-Severin. In urma acestora, o persoana a fost ranita grav și alte trei au suferit rani ușoare. Primul accident a avut loc ieri in jurul orei 14.40. Un barbat in varsta de 38 de ani, din Pojejena, aflat la volanul autoturismului…

- Noi locuri de munca este posibil sa fie create in vestul țarii, in perioada urmatoare. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Guvernul Romaniei, premierul Mihai Tudose i-a primit, ieri, la Palatul Victoria, pe reprezentanții companiei germane BSH Home Appliance Group, parte a grupului Bosch, din…

- Doua accidente rutiere au avut loc aseara, pe DN58B, drumul ce leaga Resita de Timisoara, in apropierea localitatii carasene Moniom. Circulatia s-a desfasurat cu dificultate mai bine de o ora, iar pe ambele sensuri de drum s-au format coloane de sute de metri, pana oamenii legii au stabilit cauzele…

- Alarma a fost data astazi la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, personalul a fost evacuat, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale ale pompierilor, cu apa și spuma, plus un echipaj SMURD. A fost vorba, din fericire, doar despre o simulare de incendiu, pentru a testa viteza…

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei.

- Un barbat din judetul Neant, dat in urmarire nationala, prins de politistii aradeni, in localitatea Iratoșu. Pe numele barbatului, magistratii Judecatoriei Roman, au emis in data de 12 decembrie un mandat de arestare, acesta fiind condamnat la un an si sase luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii…

- Un barbat a murit, astazi, dupa un accident in care au fost implicate un camion si un microbuz si care s-a produs pe DN 79, intre Arad si Oradea, in localitatea Andrei Saguna, potrivit aradon.ro. Microbuzul circula in spatele camionului, șoferul caruia a incetinit dupa ce un caine i-a sarit brusc in…

- In anul 1997, cand i s-a permis revenirea in țara, regele Mihai I iși anunța o lunga vizita prin mai multe regiuni ale țarii, in locuri la care, timp de jumatate de veac, avusese doar dreptul sa viseze. „Peste cateva zile ma voi gasi din nou printre voi, reintegrat in drepturile și obligațiile mele…

- Proiectul de lege privind modificarea Legii Supreme prin introducerea unei referințe despre integrarea europeana drept orientare strategica a Republicii Moldova va fi inregistrat in Parlament saptamina aceasta, a anunțat președintele Parlamentului Andrian Candu. ”Salut decizia Curții Constituționale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Un seif in care se aflau aproape 15.000 lei a fost furat, noaptea trecuta, dintr-o agenție de pariuri din Reșița. Hoții au reușit sa fuga inainte de a ajunge polițiștii, iar oamenii legii incearca acum sa dea de urma lor. Cecilia Daneț, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin,…

- A fost semnat contractul de finanțare cu fonduri europene pentru proiectul care vizeaza modernizarea culoarului de trafic Mureș Nord, de la Gelmar la Ilia, care include cinci drumuri județene, totalizand 65,84 kilometri. Modernizarea acestor drumuri va asigura legatura indirecta cu rețeaua transeuropeana…

- Asociația „ESE – European Support for Education” anunța lansarea proiectului „PROCOMUNITATE – Masuri integrate pentru incluziunea sociala a comunitații rome din Candești” (POCU/18/4/1/103539). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capitam Uman 2014-2020, se…

- Și in Ucraina, pomul de Craciun destinat centrului capitalei a starnit un val de discuții. De data aceasta, mulți ucraineni au fost indiganți ca a fost taiat un brad care ar fi avut 100 de ani. Pomul de 30 de metri, taiat din regiunea Ivano-Frankovsk, din vestul Ucrainei, inalțime a fost suprins in…

- Populatia rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane si 8,8 milioane persoane, iar populatia feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului National de Statistica (INS).

- Politia de Frontiera Romana a luat masuri pentru fluidizarea traficului de calatori in punctele de trecere a frontierei, in zona de vest. Ca urmare a faptului ca, la inceputul acestei minivacanțe, se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic pe sensul de iesire din tara, in special la frontiera…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in sprijinul firmelor din județ care au fost afectate de furtuna puternica de la mijlocul lunii septembrie, și nu numai. Astfel, reprezentanții instituției anunța ca pot emite avize de forța majora pentru situațiile in care firmele nu pot depași…

- Aproximativ 600 de persoane din vestul țarii sufera de boli inflamatorii intestinale. Medicii timișoreni trag un semnal de alarma și spun ca pacienții ajung prea tarziu la consult, astfel ca nu puțini sunt cei care sunt supuși unor intervenții chirurgicale. “Ingrijorator este faptul ca sunt diagnosticate…

- Cele mai importante 30 de companii italiene din județul Timiș au fost premiate, aseara, in cadrul unei Gale de Excelența, care a reprezentat un real succes. Evenimentul a fost organizat in premiera de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț Italiana, sub patronajul Ambasadei…

- Incendiul a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Comoraste din judetul Caras-Severin. Pompierii au fost alertati sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o casa. Ajunsi la fata locului pompierii s-au luptat cu flacarile minute bune, insa nu au mai putut salva nimic, casa fiind din lemn…

- O femeie din Obreja și un barbat din Reșița, pe numele carora autoritatile germane și cele din Marea Britanie au emis mandate europene de arestare pentru comiterea mai multor infracțiuni, au fost depistați de politistii caraseni. Femeia in varsta de 25 de ani din Obreja a fost ridicata ieri de politisti.…