- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari.Chestionat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca Tudorel Toader s-a remarcat foarte mult ca ministru al justitiei, insa in cazul in care PSD il va remania, el nu se poate opune. "Tudorel Toader este un ministru independent pe locul PSD-ului. Este la recomandarea mea, sustinut de noi. Aprecierea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, miercuri, referitor la moțiunea picata la adresa lui Tudorel Toader, ca și daca aceasta ar fi fost aprobata de deputați, nu presupunea niciun fel de obligații legale la adresa ministrului vizat."Moțiunea nu a fost impotriva lui Tudorel…

- „Incepe o saptamana fierbinte pentru PSD”, anunța liderul PMP! Președintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va renunța la miniștrii care nu mai raspund comenzilor sale "ca la o masea stricata", iar premierul Viorica Dancila doar va executa ordinele "vatafului…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, intrebat daca Tudorel Toader se afla pe lista de remaniabili și cum comenteaza laudele lui Calin Popescu Tariceanu la adresa ministrului Justiției, ca Toader este pe locul al PSD in Guvern, nu al ALDE.

- Tudorel Toader le raspunde procurorilor CSM, ingrijorati de declaratiile ministrului potrivit carora PICCJ s-a indepartat de la rolul constitutional, precizand ca le va cere un raspuns oficial care sa arate cat de ingrijorati au fost si cand procurorii din Brasov au cerut suspendarea deciziilor CCR.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, iși exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” și vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovații pentru evenimentele din 10 august.„Este evident ca declanșarea anchetei a infuriat PSD-ul,…