„Sigur convenisem ca la prezidențiale sa avem un candidat comun. Am avut o discuție cu doamna Dancila, noul președinte al PSD, dupa ce s-a intamplat cu Dragnea. Și doamna Dancila mi-a spus cum sa nu, dle Tariceanu, știm ca sunteți cel mai bun cotat candidat, dar am nevoie de doua saptamani sa vina sondajele. Dupa aia mi-a spus ca mai are nevoie de o saptamana pentru un al treilea. Apoi inca o saptamana pentru un al patrulea. Intre timp ea s-a dus in teritoriu, apoi a spus ca partidul ar vrea ca ea sa candideze, pe urma s-a facut un CEx care a decis sa o susțina la prezidențiale. Dupa aceea…