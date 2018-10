Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de tineret a Romaniei conduce formatia similara a Liechtensteinului cu scorul de 4-0 la pauza ultimului sau meci din Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019,...

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a invins, marti, la Ploiesti, cu scorul de 4-0 (3-0), reprezentativa Liechtensteinului, in Grupa a VIII-a a preliminariilor, calificandu-se dupa mai bine de 20 de ani la turneul final al Campionatului European "under 21", editia din 2019 urmand a avea loc in Italia…

- Naționala UNDER 21 de fotbal a Romaniei s-a calificat la Campionatul European de anul viitor, din Italia, dupa ce s-a impus cu scorul de 4-0 la Ploiești (pe Ilie Oana) in partida jucata impotriva selecționatei similare a Liechtensteinului. Ultima participare a naționalei UNDER 21 la un turneu final…

- Selectionata Romaniei a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a invins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, intr-un meci din Grupa a 8-a a preliminariilor. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Adrian Petre…

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat meciul decisiv cu Bosnia-Hertegovina, scor 2-0, miza fiind primul loc in Grupa a 8-a de calificare la Campionatul European de anul viitor, scrie romaniatv.net ROMANIA BOSNIA 2-0.Nationala de tineret a Romaniei este aproape de o performanta epocala! Intr-o perioada…

- Selectionata Romaniei a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a invins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, intr-un meci din Grupa a 8-a a...

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00, in compania Suediei

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00,...