- La o luna de cand au inceput lucrarile la linia ferata care ar trebui sa lege centrul Bucurestiului de aeroportul Otopeni, un hotel si proprietara unei case au reusit sa opreasca opreasca lucrarile pe anumite portiuni.

- Restricții de circulație pe Autostrada A1, Sibiu-Sebeș, in zona comunei Saliștea! CNADR a luat aceasta decizie dupa ce au aparut tasari pe calea de rulare la kilometrul 276. Pentru ca tasarile puneau in pericol circulația vehiculelor, autoritațile au decis inchiderea unei benzi. ”Avand in vedere apariția…

- Forte Partners, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de pe piata, a anuntat luni investitii de circa 100 milioane de euro in doua cladiri de birouri dezvoltate din centrul Bucurestiului, ptrivit news.ro.Acestea sunt proiectul Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, si…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru reparatii la TN de la km 111 177 intre statiile Fetesti si Ciulnita proiectare si executie . Contractul a fost atribuit in data de 12 septembrie 2019, avand o valoare totala de 1.232.430 de lei. Obiectul…

- Calea ferata dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni modifica regulile de circulație in zona. Lucrarile la realizarea legaturii feroviare sunt prevazute sa inceapa, iar acesta aduc modificari ale indicatoarelor rutiere de pe traseu. Mai exact, se schimba prioritatea de circulație in sensul giratoriu…

- Pana acum, terenul a fost curațat, nivelat și adus la același nivel cu strada, fiind amenajat un loc de joaca cu nisip și un teren de minifotbal dotat cu porți, imprejmuit la 4 metri inalțime. Terenul va putea fi folosit de riverani fara orar sau alte limitari. In ceea ce privește spațiul…

- Lucrarile la calea ferata care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda vor fi supervizate de Baicons Impex SRL, firma care primeste majoritatea contractelor de consultanta ale CFR. Societatea si patronul...

- Executivul a adoptat, in ședința de miercuri, hotararea care prevede aprobarea amplasamentului de pe raza orașului Otopeni și declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor private pentru realizarea liniei ferate dintre Aeroportul Internațional Henri Coanda și Gara de Nord.Citește și: Mihai…