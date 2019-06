Mai multi caini par sa paseasca pe apa in timp trag o sanie de-a lungul unei mari de gheata topita din nord-vestul Groenlandei intr-o fotografie publicata de o echipa de climatologi danezi, relateaza marti Press Association.



Imaginea a fost surprinsa la 13 iunie de un specialist in climatologie de la Institutul de Meteorologie din Danemarca (DMI), Steffen Olsen, in timp ce echipa sa efectua o misiune de recuperare a echipamentelor stiintifice amplasate in regiunile inghetate din Golful Inglefield pentru monitorizarea conditiilor meteorologice.



Specialistii au folosit imagini…