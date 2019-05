Lugojeni pe podium la Slanic Moldova

Doi tineri din Lugoj s-au intors cu medalii de la una dintre cele mai grele competitii care au loc in tara noastra, pentru sporturi de contact. Lugojenii au participat in perioada 10-12 mai, in localitatea Slanic Moldova, judetul Bacau, la etapa finala a Campionatului National de Hand to Hand Fighting, pentru copii, juniori si… [citeste mai departe]