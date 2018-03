Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- O noua zi libera. Ministerul Muncii a anuntat ca atat angajatorii, cat si salariatii trebuie sa stie ca, potrivit Legii nr.64/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 226 din 13 martie 2018, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, devine zi de sarbatoare legala in care nu se…

- Rețete de post de la Elena Lasconi, asta te invitam sa incerci azi! Elena este vedeta care a caștigat trofeul “ MasterChef – Proba celebritații” cu un desert fabulos și care, pe langa jobul ei in echipa știrilor PRO TV și participarile la diverse emisiuni, și-a facut un blog culinar, elenalasconi.ro…

- Vrei sa-ți impresionezi musafirii sau sa ii faci o surpriza persoanei iubite? Prepara o bautura racoritoare deosebita, cu un nume complicat, delicioasa și care nu necesita multe ingredient, doar ceva mai mult timp deoarece se lasa la fermentat. INGREDIENTE 15 l apa, 800 g zahar, 2 lamai, 200 g stafide,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede…

- Schimbarea din Codul Muncii a fost avizata de Președinția Romaniei. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o modificare legislativa care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 12 martie 2018, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege prin care…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare, scrie Mediafax.„Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Ți-e pofta de pizza dar ții pot și te-ai cam saturat de aceeași pizza vegetariana pe care o gasești la restaurant? Iți propunem o rețeta inedita, de pizza cu cartofi și ghimbir. INGREDIENTE 200 g cartofi, 20 g ghimbir taiat felii, 1 blat de pizza congelat (blat subtire, nu pufos), 10 masline negre,…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este…

- Parlamentul a legiferat in aceasta saptamana declararea ultimei zi de vineri dinaintea Pastelui ca fiind sarbatoare legala nelucratoare, in urma votului din Camera Deputatilor. “In acest fel, intram si noi in traditia europeana, avand in vedere faptul ca 16 din cele 28 de tari ale Uniunii Europene se…

- Deputatii au decis, miercuri, sa acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede ca Vinerea Mare e sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele…

- Deputații au adoptat miercuri, cu 233 voturi "pentru", 7 "impotriva" și 19 abțineri, proiectul de lege prin care Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, devine sarbatoare legala nelucratoare.

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, noteaza news.ro. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat,…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege prin care Vinerea Mare ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Agerpres.ro. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul…

- Deputații au adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare. Potrivit digi24.ro, comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, scrie news.ro.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic…

- Deputatii au adoptat miercuri, cu 233 voturi “pentru”, 7 “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine sarbatoare legala nelucratoare. Camera Deputatilor este decizionala, proiectul va merge la ...

- E OFICIAL. ZILE LIBERE 2018: Veste buna pentru romani, mai multe zile libere de Paste Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- Deputatii din comisia de munca au dat marti un raport favorabil propunerii legislative a deputatului UDMR Szabo Odon, propunere prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asta dupa ce Senatul a aprobat saptamana trecuta propunerea, cu 86 de voturi „pentru”, un…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- A inceput postul Paștelui și nu mai știi deja ce sa pregatești de mancare. Iți venim in ajutor cu o rețeta simpla și interesanta, buna chiar și pentru o seara in care ai musafiri. INGREDIENTE: 1 kg dovlecei in floare, 2 linguri de ulei, 100 g arpagic, marar si patrunjel verde, tocat. sare CUM SE PREPARA…

- Propunerea a fost adoptata de Senat, in calitate de prima camera parlamentara sesizata, cu 86 de voturi favorabile, unul impotriva și o abținere. Vinerea Mare este la un pas sa devina zi libera, dupa ce senatorii au aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii care prevede…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare în Europa este zi legala de sarbatoare în…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- Senatorii au adoptat, in ședința de miercuri, un proiect de completare a Codului muncii, prin care Vinerea Mare, ultima vineri inaintea Paștelui, sa fie sarbatoare legala, prin urmare zi libera pentru romani.

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Inca o ZI LIBERA pentru romani: Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Miercuri, Senatul a adoptat in sedinta plenului, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui –...

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- S-au dus vremurile in care meniul din Postul Pastelui cuprindea numai sarmale de post, tocanite de legume, cartofi prajiti, zacusca si salata de vinete fara maioneza! Ce rețete delicioase fac acum romanii?

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Mai sunt cateva zile pana cand va incepe postul Pastelui, iar fiecare persoana trebuie sa inceapa sa se pregateasca sufleteste pentru aceasta perioada, in care linistea si sufletul curat ar trebui sa caracterizeze pe fiecare dintre noi.

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Cele mai bune rețete de post – dar nu numai! și de frupt! – sunt cele gatite de maicuțe și calugari, monahii avand o inzestrare anume pentru gastronomie, pe care o practica folosind ingrediente de demult, asupra carora se pogoara Harul. Este incredibil ce varietate de rețete…