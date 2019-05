Bulgaria vrea să nu mai depindă de gazele rusești In prezent, peste 95% din necesarul de gaze naturale al Bulgariei este asigurat de livrarile grupului rus Gazprom. Gazele naturale rusesti ajung in Bulgaria dupa ce trec prin Ucraina si Romania.



Autoritatile de la Sofia vor ca lucrarile de constructie pentru aceasta conducta, cu o lungime de 182 kilometri si o capacitate anuala initiala de trei miliarde de metri cubi, sa avanseze rapid, pentru ca interconectorul sa devina operational in a doua jumatate a anului 2020, ceea ce va permite Bulgariei sa importe gaze naturale din Azerbaidjan.



Premierul elen Alexis Tsipras si omologul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Timiș” vizeaza dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa și de epurare a apelor uzate in județul Timiș. Peste 380.000 de persoane vor avea acces la apa potabila de mai buna calitate. Proiectul…

- "Viitorul uniunii va continua dincolo de Brexit", a declarat recent presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Activitatea cu privire la prioritatile UE nu trebuie sa fie impiedicata de plecarea Marii Britanii", a adaugat el.Brexitul este fara indoiala una din…

- Rusia este in mijlocul unui uriaș scandal internațional dupa ce a ascuns un accident major care are consecințe catastrofale pentru sistemul de rafinarii din Europa.Adevarul: Rusia este din nou subiectul unui scandal monstru, determinat de contaminarea masiva a petrolului transportat prin conducta…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat, marti, fonduri in valoare totala de 1,835 miliarde de euro, dintre care un miliard de euro pentru modernizarea centurii rutiere a Bucurestiului, prin extinderea mai multor segmente ale acesteia, dubland benzile in ambele sensuri, potrivit Mediafax. Prin aceasta investitie…

- Peste 600 de milioane de euro vor fi investiți în acest an în plajele de pe litoral distruse în sezonul rece și ca urmare a schimbarilor climatice. Comisia Europeana a aprobat finantari de aproape doua miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructura, printre care și…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…