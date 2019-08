Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile bulgare au decretat o stare de urgența in regiunea Silistra, din nord-estul Bulgariei, in urma descoperirii unui focar de pesta porcina africana la o ferma din satul Popina, informeaza site-ul agenției de știri Novinite.Directoratul regional pentru Siguranța Alimentara va organiza…

- Directia Regionala pentru Siguranta Alimentara va efectua inspectii la abatoarele din Dulovo, Tutrakan si Sitovo, iar la granita cu Romania vehiculele sunt dezinfectate si verificate sa nu transporte ilegal carne.De asemenea, circa 17.000 de porci de la ferma din Popina vor fi sacrificati.

- Autoritatile bulgare au raportat astazi descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul țarii. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati", a declarat o purtatoare de cuvant de la Autoritatea sanitar…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a confirmat noi cazuri de pesta porcina africana la un porc mistret si la un porc crescut într-o gospodarie din orasul Belene, la granita cu România

- Un copil de doi ani din Siret, județl Suceava, a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a cazut de la inalțime. Acesta se afla pe o terasa a casei cand a picat de la circa 2,5 metri inalțime. Mama și fratele lui era de fața, dar nu l-au supravegheat suficient de atent și copilul a cazut, a notat…

- Patru romani naufragiați in Marea Neagra au fost salvați de ofițerii Garzii de Coasta. Ambarcațiunea in care se aflau se stricase și oamenii au cerut ajutor dupa ce au fost depistați de polițiștii de frontiera. In ajutorul romanilor au intervenit Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia.…

- Vamesii bulgari de la punctul de trecere a frontierei Silistra din apropierea granitei cu Romania au confiscat 9.090 milioane de timbre ucrainene falsificate de acciza pentru tutun, au anuntat luni autoritatile bu...

- Aproximativ 8.000 de militari din sase tari Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria si Statele Unite ale Americii vor participa, in perioada 3 24 iunie, la exercitiul multinational "Saber Guardian 2019" SG19 , condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa USAREUR si Statul…