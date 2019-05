Stiri pe aceeasi tema

- Ultima runda a Ligii a III-a a programat derbiul județean dintre Bucovina Radauți și Foresta Suceava. Gazdele s-au impus la final cu 4-1, cu ajutorul golurilor marcate de Cerlinca, Ciobanu, Ungurianu și Stoian. Trebuie precizat ca misiunea trupei antrenate de Dorin Goian și Daniel Balan a fost ...

- Bucovina Radauți a mers la Dorohoi cu gandul la victorie in meciul cu FC 2 Botoșani, contand pentru etapa a XXVII-a a Ligii a III-a. Chiar daca au controlat jocul in totalitate, fotbaliștii pregatiți de Dorin Goian și Daniel Balan au trebuit sa se recunoasca invinși la final, cu scorul de 1-0. Principala…

- In etapa a XXVI-a a seriei I a Ligii a III-a, Bucovina Radauți a reușit un success confortabil pe terenul gruparii CSM Ramnicu Sarat. Echipa pregatita de Dorin Goian și Daniel Balan a caștigat cu 4-0 prin golurile marcate de Ionel Stoian, Radu Ungurianu, Robert Ciobanu și Catalin Coroama. Și Șomuz Falticeni…

- Derbiul etapei a XXV-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal s-a disputant intre ocupanta locului secund al clasamentului, Bucovina Radauți și liderul la zi, Gloria Buzau. La capatul unei partida extrem de echilibrate, scorul a fost egal, 0-0. Gazdele au ramas cu satisfacția ca au jucat de la egal la…

- Bucovina Radauți a remizat ieri dupa amiaza, la Pașcani, intr-un joc contand pentru etapa a XXII-a a Ligii a III-a. Formația pregatita de Dorin Goian și Daniel Balan a deschis scorul prin Busuioc dupa o jumatate de ora de joc, insa gazdele au egalat cateva zeci de secunde mai tarziu prin Sinescu. ...

- Foresta Suceava va sta in etapa a XX-a din cauza retragerii echipei CSM Roman. In schimb, Bucovina Radauți va evolua pe terenul ocupantei locului secund din clasament, Oțelul Galați. Mai important este meciul de la Metalul Buzau acolo unde va evolua Șomuz Falticeni. Orice punct obținut in deplasare…

- Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni și-au valorificat avantajul terenului propriu in runda cu numarul XIX a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Intr-un meci deosebit de important pentru locul III al clasamentului, elevii antrenorilor Dorin Goian și Daniel Balan au reușit sa treaca cu mare dificultate…

- In runda a XVIII-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal Bucovina Radauți a evoluat pe terenul formației Metalul Buzau. Elevii antrenorilor Dorin Goian și Daniel Balan veneau la acest meci cu un moral bun dupa un succes clar in etapa precedent, 6-0 acasa cu KSE Targu Secuiesc, și vizau un nou rezultat…