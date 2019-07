BUBUITURA puternica la IASI. Seismic Center exclude variantele: Cutremur, meteorit, tunete BUBUITURA puternica la IASI/ Centrul Antigrindina a transmis ca nu lansat nicio racheta, iar prefectul afirma ca nu a primit nicio informare. Seismic Center publica un mesaj pe Facebook despre bubuitura din Iași: Seismic Center publica un mesaj pedespre bubuitura din Iași: BUBUITURA puternica la IASI/ ”Seismic Center nu a inregistrat nici o activitate seismica subterana astazi 09.07.2019 in jurul orei 14:05 in jud.Iasi, nu s-a inregistrat nici o variatie a ionosferei pe zona respectiva si nici o perturbare in campul geo-magnetic, exclus cutremur, exclus explozie meteorit in paturile superioare ale atmosferei, exclus tunete. Probabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- O bubuitura puternica s-a auzit, marți, 9 iulie, in orașul Iași dar și in localitațile din jurul acestuia. Niciun oficial al orașului nu a putut sa explice sursa zgomotului, iar ieșenii au cautat raspunsul pe site-urile de socializare.

