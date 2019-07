Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…

- Boris Johnson e noul lider al Partidului Conservator și va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit unui anunț oficial al conducerii partidului. Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe, a fost ales de majoritatea covârșitoare a membrilor partidului de guvernamânt,…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Uniunea Europeana ar fi dispusa sa ”cheltuiasca atat cat este nevoie”, pentru a sustine Irlanda, in cazul unei iesiri a Marii Britanii din UE fara un acord (”no deal”), dezvaluie The Times, relateaza Reuters.

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Echipa lui Boris Johnson, fostul ministru britanic de Externe si favorit sa devina noul premier britanic, doreste sa organizeze alegeri nationale in vara lui 2020 si a inceput deja stanga fonduri pentru a angaja mai multe persoane pentru a pregati Partidul Conservator in vederea scrutinului, a informat…

- Conservatorul Dominic Raab a spus ca este foarte putin probabil ca parlamentul sa fie suspendat in legatura cu Brexitul, dar a refuzat sa excluda aceasta posibilitate. Orice sugestie de suspendare a Parlamentului pentru a incerca fortarea unui asa numit Brexit "fara acord" ar fi "scandaloasa"…