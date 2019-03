Brexit: trei propuneri privind următorii paşi Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea unui al doilea referendum sau ramanerea in uniunea vamala a UE.



Al doilea amendament, propus de opozitia laburista, cere guvernului sa le dea deputatilor suficient timp pentru a gasi o majoritate pentru o abordare diferita a Brexitului.



Ultimul amendament mentioneaza ca daca cu o saptamana…

Sursa articol si foto: rtv.net

