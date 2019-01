Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May revine luni in fata parlamentului de la Londra cu un ''Plan B'' privind Brexit-ul, dupa ce legislativul a respins saptamana trecuta cu un vot covarsitor acordul pe care guvernul de la Londra l-a convenit cu Bruxelles-ul, relateaza agentia Reuters intr-o…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- Votul in camera Comunelor cu privire la ratificarea acordului retragerii pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul urmeaza sa aiba loc la 15 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale citat de BBC, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May se va intalni cu liderii europeni marti pentru discutii privind acordul Brexitului, scrie BBC. May va avea discutii cu prim-ministrul olandez Mark Rutte si cancelarul german Angela Merkel dupa ce a amanat votul din parlamentul britanic privind acordul Brexitului, conform…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…