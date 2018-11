Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a catalogat miercuri proiectul de acord cu UE privind Brexit-ul ca fiind 'devastator' pentru Scotia deoarece ar favoriza Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nicola Sturgeon vrea ca Scotia sa ramana parte a pietei unice europene si a uniunii vamale…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters, citeaza adevarul.ro.

- Uniunea Europeana, de exemplu, pare sa fie abordata ca un concurent major al SUA si tratata ca atare. La o intalnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus ca asteapta ca Regatul Unit sa iasa din UE pentru a incheia cu acesta “un accord mare si ambitios”. Nu este doar o confirmare a…