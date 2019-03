Brexit, haos total. Biserica Anglicană îi invită pe credincioşi să... Sustinuta de arhiepiscopii de Canterbury si de York, aceasta initiativa are drept scop 'a ne aduna si a discuta la o ceasca de ceai si de a ne ruga pentru tara noastra si viitorul nostru', a explicat Biserica Angliei intr-un comunicat. Totusi, participantilor li se atrage atentia ca va trebui sa respecte 'pozitiile divergente', in contextul in care la aproape trei ani de la referendumul castigat de sustinatorii Brexitului cu 52% tara ramane in continuare foarte divizata. La nivel politic, consensul este departe de a fi obtinut, intrucat acordul de retragere din UE negociat de premierul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

