Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, apreciat marti iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord ca fiind in acest moment scenariul cel mai probabil, transmite AFP. 'Este ipoteza cea mai probabila. Vor exista inconveniente, e inevitabil. Vor exista subiecte de tensiune (pe chestiuni) precum pescuitul', a afirmat Le Drian, adresandu-se Asociatiei presei diplomatice la Paris. 'Totul va depinde si de modul in care Marea Britanie va traduce acest ''no deal''. In orice caz, 'vor fi necesare discutii la un moment dat, fie si doar pentru (...)…