Brexit - 1000 de zile de la referendum

Stiri pe aceeasi tema

- La 1000 de zile dupa ce Marea Britanie a votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana, agentia Press Association consemneaza ce spuneau o serie de politicieni si celebritati in timpul referendumului si ce spun acum. Michael Gove, actual ministru al mediului, ii asigura pe alegatorii…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- A început o saptamâna cruciala în Marea Britanie: noul acord pentru Brexit va fi supus marți votului în Parlament. Daca va fi respins, vor fi afectati sute de mii de români care traiesc acolo, dar si cei care merg în vacanta în Regat. Varianta unui Brexit…

- Primul ministru britanic Theresa May se pregateste sa amâne cel de-al doilea vot din Parlamentul de la Londra privind acordul Brexit pâna la sfârsitul lunii februarie, a informat miercuri seara cotidianul The Telegraph, citeaza Mediafax. Adjunctul premierului britanic, Julian Smith,…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…