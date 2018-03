Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- A murit Andrei Gheorghe! Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani.Intre 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; "Videomania",

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Anca Kiara Firan este singura romanca din Campionatul European de Motociclism Action Bike, iar anul acesta are sansa sa devina prima femeie din Romania care castiga o competitie internationala de motorsport. La 31 de ani, viata Kiarei se imparte intre concursurile de motociclism si piesele de teatru…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Alexandra Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6.In primul tur, Predescu a invins-o pe Paula Lopez de la Pena (Spania) cu 15-12, in turul al doilea a trecut de rusoaica Kristina Iasinskaia,…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Razboiul hibrid purtat de Rusia s-a mutat la granita de vest a Ucrainei, inclusiv la cea cu România. Este semnalul de alarma tras de ambasadorul Kievului la Bucuresti, în legatura cu presupusul complot de incendiere a unor scoli cu predare în

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat ca sisteaza cursurile luni și marți din cauza frigului. Conducerea instituției de invațamant a precizat ca intampina probleme in a asigura incalzirea salilor de curs și a caminelor. Studenții care invața la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. …

- Celebrul istoric și filozov Neagu Djuvara a murit, joi, 25 ianuarie 2018, la vârsta de 101 ani. El obișnuia sa își serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar.Istoricul a murit la spital, unde era internat…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a declarat, intr-o interventie la Digi24, faptul ca o parte dintre protestatari ar fi fost platiti sa iasa in strada sa strige impotriva Puterii. „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj…

- El a discutat cu Roxana Neagu și Anca Murgoci despre problemele din CNA, dar și despre proteste, presa, teatru și nu numai. Stați cu noi pentru a urmari un interviu interesant care este difuzat marți la ora 11:00. Radu Herjeu și experiența avuta Radu Herjeu este un…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- CSM București incearca miercuri calificarea in optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia. Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala Rapid de puternica formația rusa Uralochka Ekaterinburg (de 8 ori caștigatoare a Ligii Campionilor), "tigroaicele" vor sa iși…

- Afirmatiile au fost facute in cadrul mesei rotunde "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe", o dezbatere dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1918 si organizata de Universitatea din Bucuresti. Evenimentul a fost gazduit de catre rectorul…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca, vineri, de la ora 8:00, in semifinalele turneului WTA de la Shenzen. Cele doua jucatoare de tenis se cunosc de multa vreme, iar in 2006, faceau parte din echipa naționala de junioare a Romaniei. In urma cu 12 ani, Simona și Irina au fost protagonistele emisiunii…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Doru Buzducea, presedinte Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti si promotor al Campaniei „Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala” a acordat un interviu pentru Adevarul.

- Doru Buzducea, presedinte Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti si promotor al Campaniei „Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala” a acordat un interviu pentru Adevarul.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…